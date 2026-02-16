https://ria.ru/20260216/olimpiada-2074572369.html
Спортсмены Ефимов и Крылова выступят на Олимпиаде 16 февраля
Спортсмены Ефимов и Крылова выступят на Олимпиаде 16 февраля
Российский горнолыжник Семен Ефимов и шорт-трекистка Алена Крылова выступят в понедельник, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российский горнолыжник Семен Ефимов и шорт-трекистка Алена Крылова выступят в понедельник, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии.
Ефимов примет участие в соревнованиях по слалому, первый заезд начнется в 12:00 мск. Российский горнолыжник стартует под 42-м номером.
Крылова выступит в четвертьфинале забега на дистанции 1000 метров, она побежит во втором забеге. Соревнования начнутся в 13:00 мск. В полуфинал проходят по два лучших спортсмена из каждого четвертьфинала и два самых быстрых спортсмена среди занявших третье место. Ранее россиянка не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 500 метров.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.