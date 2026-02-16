Спортсмены Ефимов и Крылова выступят на Олимпиаде 16 февраля

Ефимов примет участие в соревнованиях по слалому, первый заезд начнется в 12:00 мск. Российский горнолыжник стартует под 42-м номером.

Крылова выступит в четвертьфинале забега на дистанции 1000 метров, она побежит во втором забеге. Соревнования начнутся в 13:00 мск. В полуфинал проходят по два лучших спортсмена из каждого четвертьфинала и два самых быстрых спортсмена среди занявших третье место. Ранее россиянка не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 500 метров.