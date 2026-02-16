Рейтинг@Mail.ru
Российская шорт-трекистка стала девятой на Олимпиаде-2026
14:54 16.02.2026
Российская шорт-трекистка стала девятой на Олимпиаде-2026
Российская шорт-трекистка стала девятой на Олимпиаде-2026
Россиянка Алена Крылова заняла итоговое девятое место на дистанции 1000 м в соревнованиях по шорт-треку на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
спорт
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
2026
спорт, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Российская шорт-трекистка стала девятой на Олимпиаде-2026

Российская шорт-трекистка Крылова стала девятой на Олимпиаде в Италии

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россиянка Алена Крылова заняла итоговое девятое место на дистанции 1000 м в соревнованиях по шорт-треку на Олимпийских играх в Италии.
Ранее россиянка упала в полуфинале и не смогла пробиться в финал А, в котором разыгрываются медали Олимпиады. Золото Игр завоевала нидерландка Ксандра Велзебур с результатом 1 минута 28,437 секунды, серебряным призером стала канадка Кортни Саро (1.28,523), бронза на счету южнокореянки Ким Гил Ли (1.28,614).
В финале В Крылова показала время 1 минута 31,702 секунды и заняла последнее, четвертое место. В общем зачете она расположилась на девятой строчке и завершила участие в Олимпиаде. Крылова также участвовала в беге на 500 м, где не смогла пройти квалификацию.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
