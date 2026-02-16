Крылова вновь упала и не смогла выйти в финал Олимпиады-2026

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла выйти в финальную стадию на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Италии.

Во втором полуфинальном забеге Крылова упала и финишировала пятой с результатом 2 минуты 10,169 секунды.

В финал квалифицировались по два лучших спортсмена из каждого забега. В полуфинал россиянка вышла судейским решением из-за дисквалификации китаянки Чжун Чутун.

Крылова выступит в финале B, который, как и основной финал, состоится позднее в понедельник.