https://ria.ru/20260216/krylova-2074702404.html
Крылова вновь упала и не смогла выйти в финал Олимпиады-2026
Крылова вновь упала и не смогла выйти в финал Олимпиады-2026 - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Крылова вновь упала и не смогла выйти в финал Олимпиады-2026
Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла выйти в финальную стадию на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T14:20:00+03:00
2026-02-16T14:20:00+03:00
2026-02-16T14:39:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073425470_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_41879e6de25287e258469a1fa66e08b7.jpg
https://ria.ru/20260215/olimpiada-2074554172.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073425470_381:0:3057:2007_1920x0_80_0_0_bd6744a0180404ff0552e41b1e6ed0d1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Крылова вновь упала и не смогла выйти в финал Олимпиады-2026
Крылова финишировала пятой и не смогла выйти в финал ОИ на дистанции 1000 метров
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла выйти в финальную стадию на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Италии.
Во втором полуфинальном забеге Крылова упала и финишировала пятой с результатом 2 минуты 10,169 секунды.
В финал квалифицировались по два лучших спортсмена из каждого забега. В полуфинал россиянка вышла судейским решением из-за дисквалификации китаянки Чжун Чутун.
Крылова выступит в финале B, который, как и основной финал, состоится позднее в понедельник.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.