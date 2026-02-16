https://ria.ru/20260216/karera-2074783907.html
Австралийская теннисистка объявила о завершении карьеры из-за расизма
Австралийская теннисистка объявила о завершении карьеры из-за расизма
Айява завершит карьеру из-за расизма и сравнила теннис с "токсичным парнем"
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Австралийка Дестани Айява объявила о том, что завершит карьеру по ходу нынешнего сезона из-за расизма, женоненавистничества и гомофобии в теннисе, сравнив спорт с "токсичным бойфрендом".
Айяве
10 мая исполнится 26 лет.
"Я хочу сказать огромное спасибо всем тем в мире тенниса, кто когда-либо заставлял меня чувствовать себя неполноценной. К черту вас, тех, кто прячется за своими экранами в социальных сетях, комментируя мое тело, мою карьеру или что-то еще. К черту этот вид спорта, который стоит за предполагаемым классом и джентльменскими ценностями. За белыми нарядами и традициями скрывается расистская, женоненавистническая, гомофобная культура, которая враждебно относится к любому, кто выходит за рамки", - написала Айява в Instagram*.
Айява - австралийка самоанского происхождения. Она выиграла 10 титулов в одиночном разряде под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). За свою карьеру спортсменка заработала 1,36 миллиона долларов призовых. Ее наивысшей позицией в рейтинге WTA
является 147-е место, которого она достигла в сентябре 2017 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.