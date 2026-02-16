Бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС, ждет суд

Установлено, что 5 декабря 2025 года обвиняемый, находясь возле памятника ветеранам МЧС РФ, расположенном на Аллее в честь 85-летия гражданской обороны в районе Фили-Давыдково, осквернил его, использовав как спортивный инвентарь, после чего разместил видео об этом в личном аккаунте одной из социальных сетей.