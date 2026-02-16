https://ria.ru/20260216/ismailov-2074749590.html
Бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС, ждет суд
Бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС, ждет суд - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС, ждет суд
Суд ждет бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС РФ в Москве, вину он признал, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T17:08:00+03:00
2026-02-16T17:08:00+03:00
2026-02-16T17:32:00+03:00
единоборства
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060570508_51:155:792:572_1920x0_80_0_0_3d84d46815deb490fe8f6e26a8ca1253.jpg
https://ria.ru/20260130/novosibirsk-2071287914.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060570508_129:132:723:577_1920x0_80_0_0_9b186f9e2212c3023a9814b3c1df5872.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спорт, смешанные боевые искусства (мма), вокруг спорта
Единоборства, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Вокруг спорта
Бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС, ждет суд
Бойца ММА Исмаилова, устроившего "спарринг" с памятником в Москве, ждет суд
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Суд ждет бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС РФ в Москве, вину он признал, сообщает столичная прокуратура.
«
"Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в осквернении памятника Ветеранам МЧС России
. Дорогомиловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение расположенных на территории Российской Федерации памятников, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы)", - сообщается в официальном канале ведомства на платформе Max.
Отмечается, что уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы
для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.
«
"Свою вину обвиняемый признал в полном объеме", - добавили в прокуратуре.
Установлено, что 5 декабря 2025 года обвиняемый, находясь возле памятника ветеранам МЧС РФ, расположенном на Аллее в честь 85-летия гражданской обороны в районе Фили-Давыдково, осквернил его, использовав как спортивный инвентарь, после чего разместил видео об этом в личном аккаунте одной из социальных сетей.
В начале декабря боец ММА Заур Исмаилов опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС в Москве.