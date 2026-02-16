Рейтинг@Mail.ru
Бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС, ждет суд - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
17:08 16.02.2026 (обновлено: 17:32 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/ismailov-2074749590.html
Бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС, ждет суд
Бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС, ждет суд - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС, ждет суд
Суд ждет бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС РФ в Москве, вину он признал, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T17:08:00+03:00
2026-02-16T17:32:00+03:00
единоборства
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060570508_51:155:792:572_1920x0_80_0_0_3d84d46815deb490fe8f6e26a8ca1253.jpg
https://ria.ru/20260130/novosibirsk-2071287914.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060570508_129:132:723:577_1920x0_80_0_0_9b186f9e2212c3023a9814b3c1df5872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спорт, смешанные боевые искусства (мма), вокруг спорта
Единоборства, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Вокруг спорта
Бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС, ждет суд

Бойца ММА Исмаилова, устроившего "спарринг" с памятником в Москве, ждет суд

© Фото : Прокуратура города МосквыЗаур Исмаилов в суде
Заур Исмаилов в суде - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Прокуратура города Москвы
Заур Исмаилов в суде. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Суд ждет бойца ММА, устроившего "спарринг" с памятником ветеранам МЧС РФ в Москве, вину он признал, сообщает столичная прокуратура.
«
"Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в осквернении памятника Ветеранам МЧС России. Дорогомиловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение расположенных на территории Российской Федерации памятников, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы)", - сообщается в официальном канале ведомства на платформе Max.
Отмечается, что уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.
«
"Свою вину обвиняемый признал в полном объеме", - добавили в прокуратуре.
Установлено, что 5 декабря 2025 года обвиняемый, находясь возле памятника ветеранам МЧС РФ, расположенном на Аллее в честь 85-летия гражданской обороны в районе Фили-Давыдково, осквернил его, использовав как спортивный инвентарь, после чего разместил видео об этом в личном аккаунте одной из социальных сетей.
В начале декабря боец ММА Заур Исмаилов опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС в Москве.
Болельщики ХК Сибирь - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Новосибирске болельщик пойдет под суд за нападение на полицейского
30 января, 16:28
 
ЕдиноборстваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СпортСмешанные боевые искусства (ММА)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Салават Юлаев
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ш. Цзюньчэн
    66
    42
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Барселона
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Лечче
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Амур
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Укидзима
    А. Захарова
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    А. Калинская
    614
    266
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала