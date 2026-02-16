"Браво, Педро!" Русского фигуриста приняли на Играх даже заклятые соперники

Петр Гуменник показал на Олимпиаде, как фигуристы и болельщики всего мира соскучились по российским спортсменам. РИА Новости Спорт рассказывает, как прекрасная программа "Онегин" и сложнейшие прыжки полюбились иностранцам.

"Гуменник меня завел, чтобы я лучше работал"

Теплые слова для Гуменника нашли соперники из Америки, Канады, Европы. Кому-то может показаться непривычным, что американские фигуристы так отзываются о спортсменах из России, но эти парни сделаны из другого теста.

Максим Наумов вспомнил, что соревновался с Петром на чемпионате мира среди юниоров в 2020 году: "Супер, что он тут, — сказал американец Sport24. — Он же был в Таллине в 2020-м? Выиграл бронзу? Да, как раз в тот год и выступала вместе наша нынешняя сборная США: Малинин, Торгашев, Наумов. Прокаты особо не видел, не было времени. Я рад соревноваться и выступать на одном льду со всеми спортсменами — с Петей, со Стивеном (Гоголевым), с Никой (Эгадзе)".

Эндрю Торгашев иногда делит лед с Гуменником, когда тот приезжает на сборы к Рафаэлу Арутюняну в Калифорнию. Отмечает технику, дисциплину Петра и даже то, что очное соперничество на тренировке подстегнуло его самого больше работать.

« "Да, мы общались немного. Он, конечно, сильный, хороший парень. Хорошо прыгает, хорошо тренируется. Молодец! Смотреть как он прыгает - одно удовольствие. Помню, он приехал первый раз летом. Выходит на тренировку, делает первую половину произвольной программы — лутц, флип, риттбергер, сальхов. А я пытаюсь форму набрать, чтобы тройной аксель спокойно выезжать. Он меня завел, конечно, чтобы я держал дисциплину и лучше работал, — сказал Торгашев Sport24.

Стивен Гоголев — еще один фигурист, выдавший шикарный прокат произвольной на Олимпиаде и оставшийся без медали. Они похожи с Петром не только в этом, но еще имеют общее юниорское прошлое.

« "Я видел пару выступлений Гуменника в этом сезоне, он очень хорошо катается. Я помню, как мы раньше с ним соревновались по юниорам, — вспомнил канадец в разговоре со Sport24. — Удивило, как он вырос! Мы вместе с ним росли, но я не знаю, какого он роста. Например, мой рост сейчас составляет 185 см. Рад ли я видеть Петра на Олимпиаде? Конечно, рад".

Итальянский фигурист Николай Мемола, пожалуй, высказался смелее всех, откровенно поддержав Гуменника и отметив вопросы к судейству.

"Если бы судьи были не так придирчивы, Петя выиграл бы медаль, — сказал он Sport24. — Конечно, я не судья, но этот фигурист мне очень симпатичен. Мне кажется, Петя сделал отличный задел на будущий сезон. Мы пока не знаем, будут ли россияне участвовать, но у него теперь точно много фанатов за пределами России. Журналисты на Олимпиаде очень интересовались его выступлениями, итальянский Vogue высоко оценил его костюмы. Он может гордиться собой после такой Олимпиады. Петя вышел на международную арену без опыта выступлений вне России и покорил многих".

Американский аналитик Джеки Вонг выразил восхищение произвольной программой Гуменника. "Я был впечатлен произвольной программой Петра. Он выглядел максимально готовым и откатался великолепно. Очень рад видеть, что он значительно вырос как фигурист. Последние несколько лет я не слишком следил за его результатами, но сейчас он демонстрирует высокий уровень", — сказал он Sport24.

"Он стойко противостоял невзгодам"

Но самые дружелюбные и восторженные комментарии о Гуменнике можно прочитать на фигурнокатательных форумах и под видео его тренировок и выступлений. Приведем лишь несколько из тысяч, отмечая, на каком языке они были написаны.

"Браво, браво, браво, Педро! Привет из Аргентины. Хотя Youtube-каналы и не хотят вас показывать, мы все равно ищем возможность поддержать вас." (испанский)

"Петр — настоящий художник на льду. Замечательно!" (немецкий)

"Лучшее выступление в произвольной программе. Дорогой Петр, у меня слезы на глазах навернулись! Привет из Австрии." (немецкий)

"Красота! Его лишили медали. Петя, удачи!" (болгарский)

"Он герой, настоящий принц льда." (арабский)

"Он заслуживал гораздо большего." (итальянский)

« "Внутренняя сила и блеск Петра, наряду с его артистизмом и мастерством, исключительны. Он стойко противостоял невзгодам, проявляя лучшие качества в себе и видя лучшее вокруг себя, несмотря на сложные ситуации, не подвластные его контролю. И это в 23 года! Глубокое восхищение!" (итальянский)

"Идеальное сочетание артистизма и атлетизма, он заслуживает медали." (английский)

"Петр, ты очень талантлив! Главное, что ты показал себя на международном уровне. Привет из Латвии! Ты мой любимый фигурист." (латышский)

"Петр великий! И с честным судейством, безусловно, призер этой Олимпиады." (английский)

"Действительно чудесно. Наслаждаюсь тем классическим стилем, который он вернул в фигурное катание. Мы не видели его уже много лет." (английский)

"Он превозмог обстоятельства, в которых оказался, и показал, что он один из самых лучших фигуристов, соревнующихся в настоящее время. То, что называется "все включено." (английский)