Рейтинг@Mail.ru
Фьюри рассказал, что заставило его в пятый раз вернуться в бокс - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
21:27 16.02.2026 (обновлено: 22:51 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/fyuri-2074808139.html
Фьюри рассказал, что заставило его в пятый раз вернуться в бокс
Фьюри рассказал, что заставило его в пятый раз вернуться в бокс - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Фьюри рассказал, что заставило его в пятый раз вернуться в бокс
Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что принял решение в пятый раз вернуться в бокс после смертельного ДТП с участием боксера... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T21:27:00+03:00
2026-02-16T22:51:00+03:00
единоборства
тайсон фьюри
энтони джошуа
wba
wbo
ibo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905155781_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_d833961d57c733d033ebc657b33b0bab.jpg
https://ria.ru/20260216/boets-2074795855.html
https://ria.ru/20250720/fjuri-2030248682.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905155781_56:0:1065:757_1920x0_80_0_0_09e3c237847dbb28f9639028c0bab4f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
тайсон фьюри, энтони джошуа, wba, wbo, ibo
Единоборства, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, WBA, WBO, IBO
Фьюри рассказал, что заставило его в пятый раз вернуться в бокс

Фьюри заявил, что решил в пятый раз вернуться в бокс после ДТП с участием Джошуа

© Соцсети боксераТайсон Фьюри
Тайсон Фьюри - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Соцсети боксера
Тайсон Фьюри. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что принял решение в пятый раз вернуться в бокс после смертельного ДТП с участием боксера Энтони Джошуа.
29 декабря внедорожник Lexus, в котором находились 36-летний Джошуа, водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы в Нигерии. В результате аварии погибли два близких друга боксера. Фьюри последний раз объявлял о завершении карьеры в январе 2025 года. 11 апреля на футбольном стадионе клуба "Тоттенхэм Хотспур" британец проведет поединок против российского боксера Арсланбека Махмудова.
Забит Магомедшарипов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Бывший боец UFC Магомедшарипов подписал контракт с лигой джиу-джитсу
Вчера, 19:54
"Поворотным моментом в моем возвращении стала трагедия, случившаяся с Энтони Джошуа. Я услышал все эти новости и подумал: жизнь очень коротка, очень драгоценна и очень хрупка, и в любой момент может случиться что угодно. Никогда не следует откладывать дела на завтра, на следующий год или на следующую неделю, потому что завтра никому не обещано. Нужно жить сегодняшним днем. Тогда же я принял решение вернуться в бокс", - цитирует Фьюри Би-би-си.
"Почему я вернулся в бокс? Это очень интересный вопрос, и на него есть только один ответ - чтобы снова сделать бокс великим. С тех пор как я в пятый раз завершил карьеру более года назад, бокс пошел на спад. Стало довольно скучно, и это сказал не я, а самый умный ИИ на земле ChatGPT", - добавил боксер.
Фьюри владел титулами WBA (2015-2016), WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), IBF (2015), WBC (2020-2024). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. На счету 37-летнего британца 34 победы, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге.
Тайсон Фьюри - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Фьюри заявил, что только он может победить Усика
20 июля 2025, 11:12
 
ЕдиноборстваТайсон ФьюриЭнтони ДжошуаWBAWBOIBO
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Салават Юлаев
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ш. Цзюньчэн
    66
    42
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Барселона
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Лечче
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Амур
    0
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Укидзима
    А. Захарова
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    А. Калинская
    614
    266
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала