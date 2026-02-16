Фьюри рассказал, что заставило его в пятый раз вернуться в бокс

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что принял решение в пятый раз вернуться в бокс после смертельного ДТП с участием боксера Энтони Джошуа.

29 декабря внедорожник Lexus, в котором находились 36-летний Джошуа , водитель и еще двое пассажиров, врезался в стоящий грузовик на оживленном участке скоростной трассы в Нигерии . В результате аварии погибли два близких друга боксера. Фьюри последний раз объявлял о завершении карьеры в январе 2025 года. 11 апреля на футбольном стадионе клуба "Тоттенхэм Хотспур" британец проведет поединок против российского боксера Арсланбека Махмудова.

"Поворотным моментом в моем возвращении стала трагедия, случившаяся с Энтони Джошуа. Я услышал все эти новости и подумал: жизнь очень коротка, очень драгоценна и очень хрупка, и в любой момент может случиться что угодно. Никогда не следует откладывать дела на завтра, на следующий год или на следующую неделю, потому что завтра никому не обещано. Нужно жить сегодняшним днем. Тогда же я принял решение вернуться в бокс", - цитирует Фьюри Би-би-си.

"Почему я вернулся в бокс? Это очень интересный вопрос, и на него есть только один ответ - чтобы снова сделать бокс великим. С тех пор как я в пятый раз завершил карьеру более года назад, бокс пошел на спад. Стало довольно скучно, и это сказал не я, а самый умный ИИ на земле ChatGPT", - добавил боксер.