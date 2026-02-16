Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Ромы" сыграли вничью с "Наполи" в матче чемпионата Италии
Футбол
 
01:15 16.02.2026
Футболисты "Ромы" сыграли вничью с "Наполи" в матче чемпионата Италии
Футболисты "Ромы" сыграли вничью с "Наполи" в матче чемпионата Италии
"Рома" на выезде сыграла вничью с "Наполи" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Футболисты "Ромы" сыграли вничью с "Наполи" в матче чемпионата Италии

"Рома" на выезде сыграла вничью с "Наполи" в матче 25-го тура чемпионата Италии

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Рома" на выезде сыграла вничью с "Наполи" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дубль оформил Доньелл Мален (7-я и 71-я минуты), забивший второй мяч с пенальти. У неаполитанцев отличились Леонардо Спинаццола (40) и Алисон Сантос (82).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
15 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Наполи
2 : 2
Рома
40‎’‎ • Леонардо Спинаццола
(Элиф Элмас)
82‎’‎ • Alisson Santos
(Джоване Насименто)
07‎’‎ • Дониэлл Мален
(Брайан Сарагоса)
71‎’‎ • Дониэлл Мален (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Рома" набрала 47 очков и занимает четвертое место в таблице в Серии А, "Наполи" (50) располагается строчкой выше.
Результаты других матчей:
"Торино" - "Болонья" - 1:2;
"Кремонезе" - "Дженоа" - 0:0;
"Парма" - "Верона" - 2:1;
"Удинезе" - "Сассуоло" - 1:2.
