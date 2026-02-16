https://ria.ru/20260216/futbol-2074575714.html
Футболисты "Ромы" сыграли вничью с "Наполи" в матче чемпионата Италии
Футболисты "Ромы" сыграли вничью с "Наполи" в матче чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 16.02.2026
Футболисты "Ромы" сыграли вничью с "Наполи" в матче чемпионата Италии
"Рома" на выезде сыграла вничью с "Наполи" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T01:15:00+03:00
2026-02-16T01:15:00+03:00
2026-02-16T01:15:00+03:00
футбол
спорт
неаполь
леонардо спинаццола
наполи
рома
сантос
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900832231_0:0:1089:614_1920x0_80_0_0_5bc402fe26270330299953d3dcf43756.jpg
https://ria.ru/20260215/futbol-2074555745.html
неаполь
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900832231_0:0:1089:818_1920x0_80_0_0_04b49f8a5c4e5b74e79cf5d2bc7ef663.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, неаполь, леонардо спинаццола, наполи, рома, сантос, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Неаполь, Леонардо Спинаццола, Наполи, Рома, Сантос, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Футболисты "Ромы" сыграли вничью с "Наполи" в матче чемпионата Италии
"Рома" на выезде сыграла вничью с "Наполи" в матче 25-го тура чемпионата Италии