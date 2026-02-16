Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: результаты в парном катании по итогам короткой программы
Фигурное катание
 
08:30 16.02.2026 (обновлено: 09:18 16.02.2026)
Фигурист из Питера мчится к золоту Олимпиады: почему он уехал из России
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: результаты в парном катании по итогам короткой программы
Фигурист из Питера мчится к золоту Олимпиады: почему он уехал из России
Сразу несколько представителей российской школы фигурного катания оказались в лидерах в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
никита володин
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
1920
1080
true
1920
1440
true
Фигурист из Питера мчится к золоту Олимпиады: почему он уехал из России

Фигуристы Володин и Хазе выиграли короткую программу на Олимпиаде

© Фото : Пресс-служба ISUНемецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин
Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Борис Ходоровский
Борис Ходоровский
Все материалы
Сразу несколько представителей российской школы фигурного катания оказались в лидерах в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт рассказывает, как турнир в Милане превратился в Гран-при России.

Русские тренеры нарасхват

Выступающие за Германию Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин лидируют по итогам короткой программы, они опережают на 4,55 балла Анастасию Метелкину и Луку Берулаву из команды Грузии и на 5,41 канадцев Лию Перейру и Трента Мишо. Фавориты турнира двукратные чемпионы мира Рику Миура и Рюити Кихара, выигравшие на нынешней Олимпиаде обе программы в командном турнире, допустили грубейшую ошибку на поддержке и имеют проблемы перед произвольной.
Многие из участников турнира тренируются в России. Метелкина и Берулава тренируются в Перми в группе Павла Слюсаренко и Егора Закроева, а пары из Армении, Венгрии, Нидерландов и второй японский дуэт – в Сочи у Дмитрия Савина и Федора Климова. У Савина еще несколько пар консультируются, и он по ходу прокатов едва успевал менять олимпийские формы. Еще в четырех парах один из партнеров начинал заниматься фигурным катанием в России, а австралиец Гектор Йотополус-Мур во время стажировки в Москве даже русский язык выучил. Если же добавить еще и тренеров, для которых русский является родным, можно смело говорить об открытом этапе Гран-при России в рамках олимпийского турнира.
Открывали соревнования в короткой программе знаменосцы сборной Армении Карина Акопова и Никита Рахманин. Решив сменить спортивное гражданство, они полностью отсидели так называемый карантин без соревнований и лишь в нынешнем сезоне получили право выступать на международных стартах. Олимпийскую квоту заработали на отборочном турнире в Пекине. Уже в Милане воспитанники сочинской школы столкнулись с неожиданными трудностями. НОК Азербайджана выступил с протестом против разрешения использовать музыку Ары Геворкяна "Арцах".
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКарина Акопова и Никита Рахманин выступают с короткой программой
Карина Акопова и Никита Рахманин выступают с короткой программой - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Карина Акопова и Никита Рахманин выступают с короткой программой
Мелодия достаточно известная и популярная в мире фигурного катания. Под нее еще в юниорах каталась Аделия Петросян, а еще раньше – Сергей Воронов, посвятивший программу своей девушке, у которой были армянские корни. Конечно, сравнивать проблемы армянской пары с проблемами Петра Гуменника не стоит. Фигуристы просто поменяли название композиции. Они катались под музыку Ары Геворкяна. Какая именно это музыка, все и так знают. Олимпийский дебют учеников Савина и Климова судьи оценили достаточно скромно – 66,27 балла.
Выступавшие вслед за ними китайцы Суй Вэньцзинь/Хань Цун даже с падением партнерши получили на шесть с лишним баллов выше. В фигурном катании действует правило: сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет – на тебя. А авторитет у фигуристов из Поднебесной есть. Все-таки серебряные призеры Пхенчхана-2018 и чемпионы Пекина-2022. Можно долго спорить о том, что было главным фактором их победы на домашней Олимпиаде четыре года назад, четверная подкрутка или место проведения соревнований, но результаты уже остались в истории. Хотя и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым тогда были достойны олимпийского золота.
Зачем не выступавшие весь олимпийский цикл измученные травмами триумфаторы Пекина вернулись для выступления в Милане, загадка. Даже на домашнем Чемпионате четырех континентов незадолго до олимпийского старта знаменитые китайцы проиграли американцам Алисе Ефимовой и Мише Митрофанову, не попавшим в Милан из-за проблем партнерши с паспортом. Сейчас они далеко не те, что четыре года назад, что и подтвердил прокат.
Завершала первую разминку австралийка Анастасия Голубева, а открывал вторую француз Павел Ковалев вместе со своей супругой Камиллой. Сосватала Павла во французскую сборную питерский тренер Людмила Великова. В сборную России шансов попасть у него не было. Даже в Милан поначалу Ковалевы должны были ехать только для участия в командном турнире. Квоту для личных соревнований в Пекине им заработать не удалось. Французы были первыми запасными и попали в число участников в индивидуальных соревнованиях из-за того что распался дуэт из Узбекистана Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, а новый в Ташкенте сколотить не смогли.
Тренирует Ковалевых олимпийский чемпион Пхенчхана Брюно Массо, но нельзя сказать, что партнер Алены Савченко может привести своих учеников к значимым победам. Хотя для французов даже попадание в произвольную программу было бы достижением, и с этой задачей они справились, заняв 16-е место. Три пары, не попавшие в произвольную программу, определились после трех первых разминок. Завершили выступления на Олимпиаде японцы Юна Нагаока/Сумитада Моригути, австралийцы Голубева/Йотопулос-Мур и нидерландцы Дарья Данилова/Мишель Циба, получившие за свой безошибочный прокат лучшие баллы в сезоне. Обидно за представителей сочинской школы, которым не хватило 0,58 балла выхода в произвольную.

Битва соотечественников под другими флагами

В двух последних разминках начались разборки за медали. Ведь все помнят, что в короткой программе нельзя выиграть соревнования, но можно их проиграть.
© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа
Претендентов на награды среди восьми сильнейших пар было предостаточно: чемпионы Европы последнего олимпийского цикла итальянцы Сара Конти/Никколо Мачии, немцы Фабьен Хазе/Володин и Метелкина/Берулава. Кроме японцев чемпионами мира в этом цикле становились канадцы Деанна Стеллатто-Дудек/Максим Дешам. Да и сочинских венгров Марию Павлову и Алексея Святченко в нынешнем сезоне стали судить более лояльно, что позволило им пробиться в Финал Гран-при ISU и завоевать бронзу на чемпионате Европы. Американцы Элли Кам/Дэнни О’Ши уже стали чемпионами Милана в команде и тоже были явно не прочь дополнить эту победу медалью в личном турнире.
Открывали предпоследнюю разминку Павлова и Святченко, которые, несмотря на лучшие баллы в сезоне, не смогли опередить канадцев Перейра/Мишо. Не удалось выйти в промежуточные лидеры и итальянцам Ребекке Гиларди/Филиппо Амброзини, также показавшим лучший результат сезона в короткой программе.
Последними в этой разминке выступали Стеллато-Дудек/Дешам. Партнерше 42 года. Еще на чемпионате мира среди юниоров в 2000 году, будучи еще американкой и просто Дудек, она завоевала серебро, опередив будущую чемпионку Европы швейцарку Сару Майер и будущего серебряного призера Олимпиады-2006 Сашу Коэн. Россию на этом чемпионате представляли Дарья Тимошенко, Ирина Ткачук и Наталья Ризцова, о которых сегодня уже никто и не помнит.
Проблемы с оформлением канадского паспорта американка, уходившая в свое время из фигурного катания и преуспевшая в качестве стилиста, успешно решила. Правда, в преддверии Олимпиады Деанна получила травму, о которой не сообщала широкой публике. Пообещала сделать это в Милане после проката произвольной. Интерес к ветерану фигурного катания подогревало и ее соревновательное платье стоимостью 100 тысяч долларов. Степ-аут партнера при приземлении с тройного сальхова и падение партнерши в самом конце проката практически вычеркнули чемпионов мира 2024 года из числа претендентов на олимпийские награды.
Сильнейшую по рейтингу четверку пар составили двукратные чемпионы мира и три чемпиона Европы разных лет. Открывали разминку Метелкина и Берулава своим эффектным "Болеро". Несмотря на степ-аут на приземлении с выброса грузинские фигуристы вышли в лидеры. Только не с теми баллами, на которые рассчитывали.
© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Короткая программа
Конти и Мачии пропустили чемпионат Европы в Шеффилде из-за травмы партнерши. И в Милане она вышла на лед с перебинтованным коленом, что не помешало паре стать бронзовым призером командного турнира. Степ-аут Сары при приземлении с прыжка дорого обошелся итальянцам. Они после короткой программы лишь восьмые.
Миура и Кихара вслед за танцевальным дуэтом Чок/Бейтс и Ильей Малининым подтвердили, что выступление в командном турнире сказывается на личном. Фигуристы великолепно выступили в команднике, выиграв как короткую, так и произвольную программы. А здесь сорвали такой дорогостоящий элемент, как поддержка, отлетев на шестое место.
Завершали короткую программу чемпионы Европы 2025 года, представляющие Германию. Питерца Никиту Володина, большого друга Александра Галлямова, готова была в свое время взять в свой клуб Тамара Москвина. Только готовой партнерши в тот момент не было, и Никита предпочел кататься за Берлин. Успешно сдал языковой тест для получения гражданства и приехал в Милан за олимпийским золотом. В команднике сборная Германии не участвовала, и Фабьен Хазе с Володиным сохранили силы и эмоции для индивидуального турнира. После короткой программы они лидеры, пробив отметку в 80 баллов.
Версия 2023.1 Beta
