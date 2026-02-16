Фигурист из Питера мчится к золоту Олимпиады: почему он уехал из России

Сразу несколько представителей российской школы фигурного катания оказались в лидерах в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт рассказывает, как турнир в Милане превратился в Гран-при России.

Русские тренеры нарасхват

Выступающие за Германию Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин лидируют по итогам короткой программы, они опережают на 4,55 балла Анастасию Метелкину и Луку Берулаву из команды Грузии и на 5,41 канадцев Лию Перейру и Трента Мишо. Фавориты турнира двукратные чемпионы мира Рику Миура и Рюити Кихара, выигравшие на нынешней Олимпиаде обе программы в командном турнире, допустили грубейшую ошибку на поддержке и имеют проблемы перед произвольной.

Многие из участников турнира тренируются в России. Метелкина и Берулава тренируются в Перми в группе Павла Слюсаренко и Егора Закроева, а пары из Армении, Венгрии, Нидерландов и второй японский дуэт – в Сочи у Дмитрия Савина и Федора Климова. У Савина еще несколько пар консультируются, и он по ходу прокатов едва успевал менять олимпийские формы. Еще в четырех парах один из партнеров начинал заниматься фигурным катанием в России, а австралиец Гектор Йотополус-Мур во время стажировки в Москве даже русский язык выучил. Если же добавить еще и тренеров, для которых русский является родным, можно смело говорить об открытом этапе Гран-при России в рамках олимпийского турнира.

Открывали соревнования в короткой программе знаменосцы сборной Армении Карина Акопова и Никита Рахманин. Решив сменить спортивное гражданство, они полностью отсидели так называемый карантин без соревнований и лишь в нынешнем сезоне получили право выступать на международных стартах. Олимпийскую квоту заработали на отборочном турнире в Пекине. Уже в Милане воспитанники сочинской школы столкнулись с неожиданными трудностями. НОК Азербайджана выступил с протестом против разрешения использовать музыку Ары Геворкяна "Арцах".

Мелодия достаточно известная и популярная в мире фигурного катания. Под нее еще в юниорах каталась Аделия Петросян, а еще раньше – Сергей Воронов, посвятивший программу своей девушке, у которой были армянские корни. Конечно, сравнивать проблемы армянской пары с проблемами Петра Гуменника не стоит. Фигуристы просто поменяли название композиции. Они катались под музыку Ары Геворкяна. Какая именно это музыка, все и так знают. Олимпийский дебют учеников Савина и Климова судьи оценили достаточно скромно – 66,27 балла.

Выступавшие вслед за ними китайцы Суй Вэньцзинь/Хань Цун даже с падением партнерши получили на шесть с лишним баллов выше. В фигурном катании действует правило: сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет – на тебя. А авторитет у фигуристов из Поднебесной есть. Все-таки серебряные призеры Пхенчхана-2018 и чемпионы Пекина-2022. Можно долго спорить о том, что было главным фактором их победы на домашней Олимпиаде четыре года назад, четверная подкрутка или место проведения соревнований, но результаты уже остались в истории. Хотя и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым тогда были достойны олимпийского золота.

Зачем не выступавшие весь олимпийский цикл измученные травмами триумфаторы Пекина вернулись для выступления в Милане, загадка. Даже на домашнем Чемпионате четырех континентов незадолго до олимпийского старта знаменитые китайцы проиграли американцам Алисе Ефимовой и Мише Митрофанову, не попавшим в Милан из-за проблем партнерши с паспортом. Сейчас они далеко не те, что четыре года назад, что и подтвердил прокат.

Завершала первую разминку австралийка Анастасия Голубева, а открывал вторую француз Павел Ковалев вместе со своей супругой Камиллой. Сосватала Павла во французскую сборную питерский тренер Людмила Великова. В сборную России шансов попасть у него не было. Даже в Милан поначалу Ковалевы должны были ехать только для участия в командном турнире. Квоту для личных соревнований в Пекине им заработать не удалось. Французы были первыми запасными и попали в число участников в индивидуальных соревнованиях из-за того что распался дуэт из Узбекистана Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, а новый в Ташкенте сколотить не смогли.

Тренирует Ковалевых олимпийский чемпион Пхенчхана Брюно Массо, но нельзя сказать, что партнер Алены Савченко может привести своих учеников к значимым победам. Хотя для французов даже попадание в произвольную программу было бы достижением, и с этой задачей они справились, заняв 16-е место. Три пары, не попавшие в произвольную программу, определились после трех первых разминок. Завершили выступления на Олимпиаде японцы Юна Нагаока/Сумитада Моригути, австралийцы Голубева/Йотопулос-Мур и нидерландцы Дарья Данилова/Мишель Циба, получившие за свой безошибочный прокат лучшие баллы в сезоне. Обидно за представителей сочинской школы, которым не хватило 0,58 балла выхода в произвольную.

Битва соотечественников под другими флагами

В двух последних разминках начались разборки за медали. Ведь все помнят, что в короткой программе нельзя выиграть соревнования, но можно их проиграть.

Претендентов на награды среди восьми сильнейших пар было предостаточно: чемпионы Европы последнего олимпийского цикла итальянцы Сара Конти/Никколо Мачии, немцы Фабьен Хазе/Володин и Метелкина/Берулава. Кроме японцев чемпионами мира в этом цикле становились канадцы Деанна Стеллатто-Дудек/Максим Дешам. Да и сочинских венгров Марию Павлову и Алексея Святченко в нынешнем сезоне стали судить более лояльно, что позволило им пробиться в Финал Гран-при ISU и завоевать бронзу на чемпионате Европы. Американцы Элли Кам/Дэнни О’Ши уже стали чемпионами Милана в команде и тоже были явно не прочь дополнить эту победу медалью в личном турнире.

Открывали предпоследнюю разминку Павлова и Святченко, которые, несмотря на лучшие баллы в сезоне, не смогли опередить канадцев Перейра/Мишо. Не удалось выйти в промежуточные лидеры и итальянцам Ребекке Гиларди/Филиппо Амброзини, также показавшим лучший результат сезона в короткой программе.

Последними в этой разминке выступали Стеллато-Дудек/Дешам. Партнерше 42 года. Еще на чемпионате мира среди юниоров в 2000 году, будучи еще американкой и просто Дудек, она завоевала серебро, опередив будущую чемпионку Европы швейцарку Сару Майер и будущего серебряного призера Олимпиады-2006 Сашу Коэн. Россию на этом чемпионате представляли Дарья Тимошенко, Ирина Ткачук и Наталья Ризцова, о которых сегодня уже никто и не помнит.

Проблемы с оформлением канадского паспорта американка, уходившая в свое время из фигурного катания и преуспевшая в качестве стилиста, успешно решила. Правда, в преддверии Олимпиады Деанна получила травму, о которой не сообщала широкой публике. Пообещала сделать это в Милане после проката произвольной. Интерес к ветерану фигурного катания подогревало и ее соревновательное платье стоимостью 100 тысяч долларов. Степ-аут партнера при приземлении с тройного сальхова и падение партнерши в самом конце проката практически вычеркнули чемпионов мира 2024 года из числа претендентов на олимпийские награды.

Сильнейшую по рейтингу четверку пар составили двукратные чемпионы мира и три чемпиона Европы разных лет. Открывали разминку Метелкина и Берулава своим эффектным "Болеро". Несмотря на степ-аут на приземлении с выброса грузинские фигуристы вышли в лидеры. Только не с теми баллами, на которые рассчитывали.

Конти и Мачии пропустили чемпионат Европы в Шеффилде из-за травмы партнерши. И в Милане она вышла на лед с перебинтованным коленом, что не помешало паре стать бронзовым призером командного турнира. Степ-аут Сары при приземлении с прыжка дорого обошелся итальянцам. Они после короткой программы лишь восьмые.

Миура и Кихара вслед за танцевальным дуэтом Чок/Бейтс и Ильей Малининым подтвердили, что выступление в командном турнире сказывается на личном. Фигуристы великолепно выступили в команднике, выиграв как короткую, так и произвольную программы. А здесь сорвали такой дорогостоящий элемент, как поддержка, отлетев на шестое место.