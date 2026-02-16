Рейтинг@Mail.ru
Фетисов вручил юным хоккеистам клюшки из кремлевской елки
Хоккей
Хоккей
 
17:12 16.02.2026
Фетисов вручил юным хоккеистам клюшки из кремлевской елки
Фетисов вручил юным хоккеистам клюшки из кремлевской елки
вячеслав фетисов, спорт, вокруг спорта
Хоккей, Вячеслав Фетисов, Спорт, Вокруг спорта
Фетисов вручил юным хоккеистам клюшки из кремлевской елки

Председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов награждает юных хоккеистов клюшками, изготовленными из древесины Кремлевской новогодней ели
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Двухкратный олимпийский чемпион по хоккею, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов вручил юным спортсменам хоккейные клюшки, изготовленные из древесины кремлевской новогодней ели, передает корреспондент РИА Новости.
"Много символизма сегодня, опять же, эта клюшка, которая уже 12 лет делается из кремлевской елки, их (клюшек - ред.) не так много, и обычно она дается тем людям, которые вносят определенный вклад в охрану природы", - сказал Фетисов журналистам.
Он отметил, что клюшками, сделанными из кремлевской новогодней ели, также можно играть в хоккей, и вспомнил историю из своего прошлого, когда тренировались именно с деревянными клюшками.
Для вручения клюшек юным хоккеистам, продемонстрировавшим наибольшие успехи в спорте, Фетисов вышел на лед в столичном парке "Царицыно", где также понаблюдал за тренировкой учащихся "Хоккейной Академии Фетисова".
Как ранее рассказал РИА Новости исполнительный директор московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин, из древесины кремлевской новогодней ели в мастерской "Дар труда" изготавливают часы, хоккейные клюшки, рамки для грамот и подложки для помолвочных колец.
Главная новогодняя елка страны была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области, 10 декабря 2025 года она была доставлена в Кремль, а затем установлена на Соборной площади. Елка была украшена 2,5 тысячи кристаллов, шаров и других игрушек, 2,5 километра гирлянд, а также самыми большими за всю историю оформления светодиодными снежинками.
ХоккейВячеслав ФетисовСпортВокруг спорта
 
