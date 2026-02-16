https://ria.ru/20260216/doroshko-2074576754.html
Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт выиграли произвольную программу в соревнованиях дуэтов на первом этапе Кубка мира в Медельине...
Синхронистки Дорошко и Шмидт победили на первом этапе КМ
Синхронистки Дорошко и Шмидт выиграли произвольную программу на этапе Кубка мира
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт выиграли произвольную программу в соревнованиях дуэтов на первом этапе Кубка мира в Медельине (Колумбия).
Победительницы получили за свое выступление 257,2693 балла.
Вторыми стали француженки Лаэлис Алавес и Роман Люнель (242,8421 балла). Третье место заняли Лея Крайковикова и София Страпекова (233,5500) из Словакии.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах. В начале февраля World Aquatics и Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустили российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном.