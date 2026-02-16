Рейтинг@Mail.ru
01:27 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/doroshko-2074576754.html
Синхронистки Дорошко и Шмидт победили на первом этапе КМ
Синхронистки Дорошко и Шмидт победили на первом этапе КМ
Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт выиграли произвольную программу в соревнованиях дуэтов на первом этапе Кубка мира в Медельине... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T01:27:00+03:00
2026-02-16T01:27:00+03:00
спорт
медельин
колумбия
словакия
майя дорошко
синхронное плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028367274_0:0:2783:1566_1920x0_80_0_0_a316adb747d9f95fe4533ebd0c5dbbc2.jpg
https://ria.ru/20260205/juniory-2072548709.html
медельин
колумбия
словакия
Синхронистки Дорошко и Шмидт победили на первом этапе КМ

Синхронистки Дорошко и Шмидт выиграли произвольную программу на этапе Кубка мира

© РИА Новости / Максим Богодвид
Майя Дорошко во время выступления
Майя Дорошко во время выступления - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт выиграли произвольную программу в соревнованиях дуэтов на первом этапе Кубка мира в Медельине (Колумбия).
Победительницы получили за свое выступление 257,2693 балла.
Вторыми стали француженки Лаэлис Алавес и Роман Люнель (242,8421 балла). Третье место заняли Лея Крайковикова и София Страпекова (233,5500) из Словакии.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах. В начале февраля World Aquatics и Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустили российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном.
