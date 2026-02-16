Синхронистки Дорошко и Шмидт победили на первом этапе КМ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт выиграли произвольную программу в соревнованиях дуэтов на первом этапе Кубка мира в Медельине (Колумбия).

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах. В начале февраля World Aquatics и Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустили российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном.