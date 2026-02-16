https://ria.ru/20260216/boets-2074795855.html
Бывший боец UFC Магомедшарипов подписал контракт с лигой джиу-джитсу
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов подписал контракт с российской лигой ACB JJ, сообщается в аккаунте промоушена в... РИА Новости Спорт, 16.02.2026
2026-02-16T19:54:00+03:00
2026-02-16T19:54:00+03:00
2026-02-16T19:59:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
россия
забит магомедшарипов
келвин каттар
ufc
россия
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Россия, Забит Магомедшарипов, Келвин Каттар, UFC
Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой ACB JJ