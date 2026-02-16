Рейтинг@Mail.ru
Бывший боец UFC Магомедшарипов подписал контракт с лигой джиу-джитсу
19:54 16.02.2026
Бывший боец UFC Магомедшарипов подписал контракт с лигой джиу-джитсу
Бывший боец UFC Магомедшарипов подписал контракт с лигой джиу-джитсу
спорт, смешанные боевые искусства (мма), россия, забит магомедшарипов, келвин каттар, ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Россия, Забит Магомедшарипов, Келвин Каттар, UFC
Бывший боец UFC Магомедшарипов подписал контракт с лигой джиу-джитсу

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой ACB JJ

Забит Магомедшарипов. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов подписал контракт с российской лигой ACB JJ, сообщается в аккаунте промоушена в Instagram*.
На турнирах ACB JJ проводятся бои по правилам бразильского джиу-джитсу.
Магомедшарипову 34 года. В 2022 году россиянин завершил карьеру в UFC. Последний бой россиянин провел в ноябре 2019 года, победив американца Келвина Каттара. Всего за карьеру у Магомедшарипова 18 побед в 19 поединках в смешанных единоборствах (ММА).
*Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
