МОК поспособствует возвращению российского биатлона, считает Васильев
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
17:30 16.02.2026 (обновлено: 17:57 16.02.2026)
МОК поспособствует возвращению российского биатлона, считает Васильев
МОК поспособствует возвращению российского биатлона, считает Васильев

Васильев: МОК должен поспособствовать возвращению россиян по окончании сезона

© Фото : Федерация биатлона Санкт-ПетербургаДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Дмитрий Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости предположил, что Международный олимпийский комитет (МОК) по окончании зимнего сезона создаст условия для снятия санкций с Союза биатлонистов России (СБР).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) СБР и Белорусской федерации биатлона.
«
"Шансы (на восстановление) повысились серьезно. По другим международным федерациям видно, что тенденция пошла. Думаю, Кирсти Ковентри и весь МОК ждут окончания сезона. После этого вопрос поставят ребром. Понятно, что МОК не может управлять международными федерациями, но будут поставлены такие рамки, что они не смогут отказать. Это вопрос времени", - сказал Васильев.
Антон Шипулин - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Чемпион Сочи-2014 Шипулин отказался возвращать золото Олимпиады
15 февраля, 16:10
 
