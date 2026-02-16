Команда звезд США выиграла Матч звезд НБА

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Команда звезд США стала победителем Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Мероприятие состоялось на домашней арене "Лос-Анджелес Клипперс" - "Интуит Доум" и впервые прошло в новом формате. В матче звезд приняли участие три команды, сыгравшие круговой турнир.
В сборную звезд США вошли Скотти Барнс, Девин Букер, Кейд Каннингем, Джейлен Дюрен, Энтони Эдвардс, Чет Холмгрен, Джален Джонсон и Тайриз Макси; в сборную полосок США - Джейлен Браун, Джален Брансон, Кевин Дюрэнт, Де'Аарон Фокс, Брэндон Ингрэм, Леброн Джеймс, Кавай Леонард, Донован Митчелл; в сборную мира - Дени Авдия, Лука Дончич, Никола Йокич, Джамал Мюррей, Норман Пауэлл, Альперен Шенгюн, Паскаль Сиакам, Карл-Энтони Таунс и Виктор Вембаньяма. Команда полосок обыграла команду звезд (42:40) и сборную мира (48:45), которая в свою очередь уступила команде звезд (35:37 ОТ).
В финале команда звезд обыграла команду полосок со счетом 47:21. Самым результативным игроком матча стал Тайриз Макси, на счету которого девять очков.
Набравший за три встречи 32 очка баскетболист "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс был признан самым ценным игроком Матча всех звезд и получил приз имени Кобе Брайанта.