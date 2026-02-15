Рейтинг@Mail.ru
Бывший чемпион UFC Веласкес вышел из тюрьмы по УДО - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
23:14 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/yufs-2074569301.html
Бывший чемпион UFC Веласкес вышел из тюрьмы по УДО
Бывший чемпион UFC Веласкес вышел из тюрьмы по УДО - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Бывший чемпион UFC Веласкес вышел из тюрьмы по УДО
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Кейн Веласкес в воскресенье был освобожден условно-досрочно из тюрьмы штата Калифорния,... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T23:14:00+03:00
2026-02-15T23:14:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
калифорния
санта-клара
дэйна уайт
ufc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776022854_0:4:696:396_1920x0_80_0_0_06707ec1e6600b5f9b89d079418239e1.jpg
https://ria.ru/20260213/mahmudov-2074079964.html
https://ria.ru/20260211/aspinall-2073566872.html
калифорния
санта-клара
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776022854_82:0:614:399_1920x0_80_0_0_1cfc55c0b447b86dbc80d67f5dbb6316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма), калифорния, санта-клара, дэйна уайт, ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Калифорния, Санта-Клара, Дэйна Уайт, UFC
Бывший чемпион UFC Веласкес вышел из тюрьмы по УДО

ESPN: бывший чемпион UFC Веласкес вышел из тюрьмы по УДО

© Фото : Соцсети Кейна ВеласкесаКейн Веласкес
Кейн Веласкес - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : Соцсети Кейна Веласкеса
Кейн Веласкес. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Кейн Веласкес в воскресенье был освобожден условно-досрочно из тюрьмы штата Калифорния, проведя за решеткой 11 месяцев, сообщает ESPN.
Отмечается, что на момент вынесения приговора Веласкесу было зачтено 1283 дня, проведенных под стражей, включая домашний арест.
Британский боксер Тайсон Фьюри - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Бой Махмудова и Фьюри пройдет на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм"
13 февраля, 08:50
В марте 2025 года Веласкес был приговорен судом округа Санта-Клара к пяти годам тюрьмы за покушение на убийство. Он был арестован в феврале 2022 года после инцидента со стрельбой. Боец преследовал автомобиль Гарри Гуларте, обвиняемого в растлении родственника Веласкеса, которым, по информации СМИ, оказался его сын. Спортсмен протаранил машину и произвел несколько выстрелов, ранив отчима Гуларте. Веласкес признал вину в покушении на убийство. Обвинение запрашивало для него от 30 лет заключения до пожизненного срока.
Гуларте по-прежнему обвиняется в совершении тяжкого преступления - развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Веласкес также подал против него гражданский иск.
После ареста Веласкеса UFC публично выразил свою поддержку бойцу ММА, в том числе направил в суд письмо от генерального директора Дэйны Уайта. В нем было сказано, что Веласкес является "образцовым примером того, как должен вести себя профессиональный спортсмен".
Веласкесу 43 года. В смешанных единоборствах он одержал 14 побед и потерпел три поражения. Последний свой поединок он провел в феврале 2019 года. Американец дважды завоевывал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Том Аспиналл - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Аспиналл перенес операцию на глазах
11 февраля, 07:55
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)КалифорнияСанта-КлараДэйна УайтUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    8
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Москва
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Нефтехимик
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Франция
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Уиган Атлетик
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Рома
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Германия
    5
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала