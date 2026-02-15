Бывший чемпион UFC Веласкес вышел из тюрьмы по УДО

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Кейн Веласкес в воскресенье был освобожден условно-досрочно из тюрьмы штата Калифорния, проведя за решеткой 11 месяцев, сообщает ESPN.

Отмечается, что на момент вынесения приговора Веласкесу было зачтено 1283 дня, проведенных под стражей, включая домашний арест.

В марте 2025 года Веласкес был приговорен судом округа Санта-Клара к пяти годам тюрьмы за покушение на убийство. Он был арестован в феврале 2022 года после инцидента со стрельбой. Боец преследовал автомобиль Гарри Гуларте, обвиняемого в растлении родственника Веласкеса, которым, по информации СМИ, оказался его сын. Спортсмен протаранил машину и произвел несколько выстрелов, ранив отчима Гуларте. Веласкес признал вину в покушении на убийство. Обвинение запрашивало для него от 30 лет заключения до пожизненного срока.

Гуларте по-прежнему обвиняется в совершении тяжкого преступления - развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Веласкес также подал против него гражданский иск.

После ареста Веласкеса UFC публично выразил свою поддержку бойцу ММА, в том числе направил в суд письмо от генерального директора Дэйны Уайта . В нем было сказано, что Веласкес является "образцовым примером того, как должен вести себя профессиональный спортсмен".