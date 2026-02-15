https://ria.ru/20260215/yufs-2074569301.html
Бывший чемпион UFC Веласкес вышел из тюрьмы по УДО
Бывший чемпион UFC Веласкес вышел из тюрьмы по УДО - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Бывший чемпион UFC Веласкес вышел из тюрьмы по УДО
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Кейн Веласкес в воскресенье был освобожден условно-досрочно из тюрьмы штата Калифорния,... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T23:14:00+03:00
2026-02-15T23:14:00+03:00
2026-02-15T23:14:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
калифорния
санта-клара
дэйна уайт
ufc
калифорния
санта-клара
спорт, смешанные боевые искусства (мма), калифорния, санта-клара, дэйна уайт, ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Калифорния, Санта-Клара, Дэйна Уайт, UFC
Бывший чемпион UFC Веласкес вышел из тюрьмы по УДО
ESPN: бывший чемпион UFC Веласкес вышел из тюрьмы по УДО
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Кейн Веласкес в воскресенье был освобожден условно-досрочно из тюрьмы штата Калифорния, проведя за решеткой 11 месяцев, сообщает ESPN.
Отмечается, что на момент вынесения приговора Веласкесу было зачтено 1283 дня, проведенных под стражей, включая домашний арест.
В марте 2025 года Веласкес был приговорен судом округа Санта-Клара
к пяти годам тюрьмы за покушение на убийство. Он был арестован в феврале 2022 года после инцидента со стрельбой. Боец преследовал автомобиль Гарри Гуларте, обвиняемого в растлении родственника Веласкеса, которым, по информации СМИ, оказался его сын. Спортсмен протаранил машину и произвел несколько выстрелов, ранив отчима Гуларте. Веласкес признал вину в покушении на убийство. Обвинение запрашивало для него от 30 лет заключения до пожизненного срока.
Гуларте по-прежнему обвиняется в совершении тяжкого преступления - развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Веласкес также подал против него гражданский иск.
После ареста Веласкеса UFC
публично выразил свою поддержку бойцу ММА, в том числе направил в суд письмо от генерального директора Дэйны Уайта
. В нем было сказано, что Веласкес является "образцовым примером того, как должен вести себя профессиональный спортсмен".
Веласкесу 43 года. В смешанных единоборствах он одержал 14 побед и потерпел три поражения. Последний свой поединок он провел в феврале 2019 года. Американец дважды завоевывал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.