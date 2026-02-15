Вяльбе назвала "Лыжню России" традицией для популяризации спорта

"Лыжные гонки в настоящее время очень популярны во всей стране, в любом регионе, где есть лыжная трасса, самая большая проблема - найти парковочное место рядом с трассой, а это, конечно, говорит о большом количестве людей, вовлеченных в лыжные гонки от мала до велика", - отметила Вяльбе.