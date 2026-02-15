Рейтинг@Mail.ru
Вяльбе назвала "Лыжню России" традицией для популяризации спорта
Лыжные гонки
 
14:48 15.02.2026
Вяльбе назвала "Лыжню России" традицией для популяризации спорта
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала РИА Новости, что Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" стала многолетней...
лыжные гонки
спорт
елена вяльбе
федерация лыжных гонок россии (флгр)
2026
Новости
ru-RU
лыжные гонки, елена вяльбе, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Елена Вяльбе, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Вяльбе назвала "Лыжню России" традицией для популяризации спорта

Вяльбе назвала «Лыжню России» многолетней традицией для популяризации спорта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала РИА Новости, что Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" стала многолетней традицией для популяризации лыжных гонок и спорта в целом.
"Лыжня России" проводится с 1982 года и ежегодно объединяет сотни тысяч участников.
"Любые традиции - это замечательно, так и "Лыжня России" - это уже многолетняя традиция! А значит, это здорово! Конечно, такого масштаба соревнования - это популяризация вида спорта, ведь на старт выходят не только профессионалы, но и любители, которые тренируются для конкретной гонки, а также вовлекают в этот процесс своих детей и даже внуков", - сказала Вяльбе.
"Лыжные гонки в настоящее время очень популярны во всей стране, в любом регионе, где есть лыжная трасса, самая большая проблема - найти парковочное место рядом с трассой, а это, конечно, говорит о большом количестве людей, вовлеченных в лыжные гонки от мала до велика", - отметила Вяльбе.
Лыжные гонки
 
