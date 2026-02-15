https://ria.ru/20260215/vyalbe-2074514719.html
Вяльбе назвала "Лыжню России" традицией для популяризации спорта
Вяльбе назвала "Лыжню России" традицией для популяризации спорта
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала РИА Новости, что Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" стала многолетней...
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала РИА Новости, что Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" стала многолетней традицией для популяризации лыжных гонок и спорта в целом.
"Лыжня России" проводится с 1982 года и ежегодно объединяет сотни тысяч участников.
"Любые традиции - это замечательно, так и "Лыжня России" - это уже многолетняя традиция! А значит, это здорово! Конечно, такого масштаба соревнования - это популяризация вида спорта, ведь на старт выходят не только профессионалы, но и любители, которые тренируются для конкретной гонки, а также вовлекают в этот процесс своих детей и даже внуков", - сказала Вяльбе
"Лыжные гонки в настоящее время очень популярны во всей стране, в любом регионе, где есть лыжная трасса, самая большая проблема - найти парковочное место рядом с трассой, а это, конечно, говорит о большом количестве людей, вовлеченных в лыжные гонки от мала до велика", - отметила Вяльбе.