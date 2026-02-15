Итальянская биатлонистка стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Стартовавшая пятой 31-летняя Виттоцци на дистанции 10 км показала результат 30 минут 11,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала чемпионка Игр в Италии в спринте Марен Киркейде (отставание 28,8 секунды; 3 промаха), бронзовым призером стала представительница Финляндии Суви Минккинен (+34,3; 0).

Виттоцци впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой и завоевала первую личную олимпийскую медаль. Ранее на счету итальянки были серебро на домашней Олимпиаде и бронза на Играх 2018 года в Пхёнчхане в смешанных эстафетах. 31-летняя Минккинен завоевала первую в истории олимпийскую медаль для женской сборной Финляндии по биатлону.