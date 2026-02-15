https://ria.ru/20260215/vittotstsi-2074536978.html
Итальянская биатлонистка стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования
Итальянская биатлонистка стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Итальянская биатлонистка стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T17:21:00+03:00
2026-02-15T17:21:00+03:00
2026-02-15T17:45:00+03:00
биатлон
лиза виттоцци
зимние олимпийские игры 2026
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074537154_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de5381b626ac622c512b8d8ffb9ba0b7.jpg
https://ria.ru/20260215/shipulin-2074526890.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074537154_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3968ff2cb15cfad887a38300ac0c6703.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лиза виттоцци, зимние олимпийские игры 2026, спорт
Биатлон, Лиза Виттоцци, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Итальянская биатлонистка стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования
Биатлонистка Виттоцци стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Стартовавшая пятой 31-летняя Виттоцци на дистанции 10 км показала результат 30 минут 11,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала чемпионка Игр в Италии в спринте Марен Киркейде (отставание 28,8 секунды; 3 промаха), бронзовым призером стала представительница Финляндии Суви Минккинен (+34,3; 0).
Виттоцци впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой и завоевала первую личную олимпийскую медаль. Ранее на счету итальянки были серебро на домашней Олимпиаде и бронза на Играх 2018 года в Пхёнчхане в смешанных эстафетах. 31-летняя Минккинен завоевала первую в истории олимпийскую медаль для женской сборной Финляндии по биатлону.
Продолжится олимпийская программа в биатлоне 17 февраля мужской эстафетой. Олимпиада в Италии продлится до 22 февраля.