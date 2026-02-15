В Туле прошел четвертый ежегодный турнир по валенкоболу

ТУЛА, 15 фев – РИА Новости. Четвертый ежегодный турнир по футболу в валенках "Валенкобол – 2026" состоялся на поле академии профессионального футбольного клуба (ПФК) "Арсенал" в Туле, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.

По данным пресс-службы, турнир состоялся в формате 5х5, в нем приняли участие 20 команд (около 200 игроков). Обязательным условием для игроков стало наличие своих валенок. Длительность каждой встречи составила восемь минут.