В Туле прошел четвертый ежегодный турнир по валенкоболу - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
18:43 15.02.2026
В Туле прошел четвертый ежегодный турнир по валенкоболу
В Туле прошел четвертый ежегодный турнир по валенкоболу
2026
Спорт, Тула

В Туле прошел четвертый ежегодный турнир по валенкоболу

ТУЛА, 15 фев – РИА Новости. Четвертый ежегодный турнир по футболу в валенках "Валенкобол – 2026" состоялся на поле академии профессионального футбольного клуба (ПФК) "Арсенал" в Туле, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
"Пятнадцатого февраля 2026 года на поле академии "Арсенал" состоялся IV Турнир по валенкоболу среди болельщиков - уникальное спортивное событие, не имеющее аналогов в России", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, турнир состоялся в формате 5х5, в нем приняли участие 20 команд (около 200 игроков). Обязательным условием для игроков стало наличие своих валенок. Длительность каждой встречи составила восемь минут.
"Победу одержала тульская команда "РГК – Ребята Косой Горы", на втором месте – "Динамо Тула", на третьем – "Фан-клуб", - добавили в пресс-службе ПФК "Арсенал".
 
