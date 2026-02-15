https://ria.ru/20260215/tennis-2074549201.html
Де Минаур стал победителем теннисного турнира в Роттердаме
Де Минаур стал победителем теннисного турнира в Роттердаме - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Де Минаур стал победителем теннисного турнира в Роттердаме
Австралийский теннисист Алекс де Минаур обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финальном матче турнира категории ATP 500 в нидерландском Роттердаме, призовой... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T19:09:00+03:00
теннис
спорт
роттердам
алекс де минаур
феликс оже-альяссим
роттердам
Де Минаур стал победителем теннисного турнира в Роттердаме
Де Минаур обыграл Оже-Альяссима и выиграл теннисный турнир в Роттердаме