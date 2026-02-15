Рейтинг@Mail.ru
Де Минаур стал победителем теннисного турнира в Роттердаме
Теннис
 
19:09 15.02.2026
Де Минаур стал победителем теннисного турнира в Роттердаме
Де Минаур стал победителем теннисного турнира в Роттердаме - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Де Минаур стал победителем теннисного турнира в Роттердаме
Австралийский теннисист Алекс де Минаур обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финальном матче турнира категории ATP 500 в нидерландском Роттердаме, призовой... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
теннис
спорт
роттердам
алекс де минаур
феликс оже-альяссим
роттердам
спорт, роттердам, алекс де минаур, феликс оже-альяссим
Теннис, Спорт, Роттердам, Алекс де Минаур, Феликс Оже-Альяссим
Де Минаур стал победителем теннисного турнира в Роттердаме

Де Минаур обыграл Оже-Альяссима и выиграл теннисный турнир в Роттердаме

© Фото : Пресс-служба ATPАвстралийский теннисист Алекс де Минаур
Австралийский теннисист Алекс де Минаур - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : Пресс-служба ATP
Австралийский теннисист Алекс де Минаур. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Австралийский теннисист Алекс де Минаур обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финальном матче турнира категории ATP 500 в нидерландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона евро.
Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой восьмой ракетки мира де Минаура со счетом 6:3, 6:2. Оже-Альяссим занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Матч продолжался 1 час 18 минут.
Для 26-летнего австралийца этот титул стал 11-м в карьере и первым в нынешнем сезоне.
Россиянка Захарова заменит чешку Мухову на теннисном турнире WTA 1000
ТеннисСпортРоттердамАлекс де МинаурФеликс Оже-Альяссим
 
