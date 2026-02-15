Рейтинг@Mail.ru
Россиянка Захарова заменит чешку Мухову на теннисном турнире WTA 1000
Теннис
 
17:39 15.02.2026
Россиянка Захарова заменит чешку Мухову на теннисном турнире WTA 1000
© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Анастасия Захарова
Российская теннисистка Анастасия Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова заменит чешку Каролину Мухову на теннисном турнире категории WTA 1000 в Дубае, следует из обновленного заявочного листа, размещенного на сайте соревнований.
Захарова вошла в основную сетку турнира в статусе лаки-лузера и в первом круге встретится с японкой Моюкой Утидзимой.
Отмечается, что Мухова снялась по причине усталости. В субботу чешская теннисистка обыграла канадку Викторию Мбоко и стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дохе. Также по состоянию здоровья от участия отказалась представительница Греции Мария Саккари, дошедшая до полуфинала турнира в Катаре.
Ранее с соревнований снялись лидирующие в мировом рейтинге белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швентек, а также китаянка Чжэн Циньвэнь.
Турнир в Дубае завершится 21 февраля. Призовой фонд соревнований превышает 4 млн долларов.
Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Самсонова проиграла в первом круге теннисного турнира в Дубае
Вчера, 17:21
 
ТеннисСпортДубайДохаГрецияАнастасия ЗахароваКаролина МуховаМария СаккариЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
