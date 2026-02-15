Рейтинг@Mail.ru
Британские скелетонисты выиграли командные соревнования на Олимпиаде
21:47 15.02.2026
Британские скелетонисты выиграли командные соревнования на Олимпиаде
2026-02-15T21:47:00+03:00
2026-02-15T21:47:00+03:00
2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026, скелетон
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Скелетон
Британские скелетонисты выиграли командные соревнования на Олимпиаде

© AP Photo / Luca BrunoОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Британские скелетонисты Табита Стокер и Мэтт Уэстон стали победителями командных соревнований на Олимпиаде в Италии.
Стокер и Уэстон показали результат 1 минута 59,36 секунды и установили новый рекорд трассы. Второе место заняли немцы Сюзанна Крехер и Аксель Юнг (отставание - 0,17 секунды), третье - их соотечественники Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротер (+0,18).
Стокер 25 лет. Она впервые завоевала олимпийскую медаль. 28-летний Уэстон стал двукратным олимпийским чемпионом, ранее на Играх в Италии он выиграл соревнования одиночек.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля.
Золотая медаль зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Австрийская скелетонистка Флок завоевала золото на Олимпиаде
СпортЗимние Олимпийские игры 2026Скелетон
 
