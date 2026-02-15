Разин шуткой объяснил причину разгрома "Металлурга" от "Автомобилиста"

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин пошутил на пресс-конференции, что крупное поражение от екатеринбургского "Автомобилиста" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связано с заменой предматчевого корреспондента на "черненькую девочку".
"Металлург" в воскресенье проиграл "Автомобилисту" со счетом 1:8. Это поражение стало для "Магнитки" вторым самым крупным в чемпионатах России.
15 февраля 2026 • начало в 14:30
Завершен
01:07 • Семен Кизимов
(Максим Денежкин)
13:01 • Даниэл Спронг
01:27 • Ярослав Бусыгин
(Александр Шаров, Брукс Мэйсек)
02:08 • Даниэл Спронг
(Брукс Мэйсек, Александр Шаров)
18:05 • Даниэл Спронг
(Джесси Блэкер, Семен Кизимов)
04:35 • Максим Денежкин
17:51 • Артем Каштанов
(Сергей Зборовский, Кирилл Воробьев)
19:25 • Данил Романцев
(Семен Кизимов)
11:14 • Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
«
"Бывают такие игры. Если посмотреть статистику, да и матч, и счет. Должна быть в обратную сторону вся статистика. Но сегодня такой день. Я предполагаю, это все из-за того, что поменяли предматчевого корреспондента. Все время был рыжий бородатый парнишка, а тут вдруг девочку черненькую поставили, все с этого началось. Но это шутки. Опять скажу парадоксальную вещь - у нас весь сезон складывается ровно, за исключением начала чемпионата, когда мы проиграли не в основное время", - заявил Разин на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Автомобилиста" в соцсети "ВКонтакте".
"А так в сезоне всегда бывают такие сложные моменты. Я ждал, когда такой момент настанет, когда надо будет из ямы выкарабкиваться. Хотя не скажу, что мы сегодня в яму попали, но просто такое тяжелое поражение надо пережить. Поэтому ничего страшного не произошло, надеюсь, команда правильно это воспримет. Тем более я не скажу, что ноги не бежали или что совсем не получалось, но из такой ситуации с достоинством надо будет выходить", - отметил специалист.
Тренер "Металлурга" отметил, что в третьем периоде его команда перебросала соперника 18-11, но не смогла забросить.
"Мы весь третий период провели в той зоне, но не забросили. В нашу зону четыре-пять раз заехали. Взять восьмой гол: мы должны были бежать в контратаку, человек отдает пас, у него ломается клюшка. И сегодня вот такие голы, начиная с первого, когда мы должны были бежать в атаку три в два, подсовываем друг другу неточную передачу, и нам тут же забивают. Бывает такой день, такая игра. Сегодня мы пять минут шесть на четыре поиграли. Все это полезно, мы боролись до конца, но счет такой - бывает. Артем Каштанов нам все время забивает, сегодня он дежурную забил", - добавил Разин.