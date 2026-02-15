Разин шуткой объяснил причину разгрома "Металлурга" от "Автомобилиста"

«

"Бывают такие игры. Если посмотреть статистику, да и матч, и счет. Должна быть в обратную сторону вся статистика. Но сегодня такой день. Я предполагаю, это все из-за того, что поменяли предматчевого корреспондента. Все время был рыжий бородатый парнишка, а тут вдруг девочку черненькую поставили, все с этого началось. Но это шутки. Опять скажу парадоксальную вещь - у нас весь сезон складывается ровно, за исключением начала чемпионата, когда мы проиграли не в основное время", - заявил Разин на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Автомобилиста" в соцсети "ВКонтакте".