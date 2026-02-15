Тарасова заявила, что у нее нет опасений по поводу выступления Петросян

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что у нее нет никаких опасений по поводу выступления российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде.