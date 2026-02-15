Рейтинг@Mail.ru
Тарасова заявила, что у нее нет опасений по поводу выступления Петросян
Фигурное катание
 
18:45 15.02.2026
Тарасова заявила, что у нее нет опасений по поводу выступления Петросян
Тарасова заявила, что у нее нет опасений по поводу выступления Петросян
спорт, аделия петросян, татьяна тарасова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026
Тарасова заявила, что у нее нет опасений по поводу выступления Петросян

Аделия Петросян
Аделия Петросян. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что у нее нет никаких опасений по поводу выступления российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде.
Ранее стало известно, что чемпионка России Петросян не заявила тройной аксель в короткую программу на зимних Олимпийских играх в Италии.
«
"У нее профессиональные тренеры, и они прекрасно знают, какие элементы стоит ставить в программу. У меня нет никаких опасений по поводу Аделии - я в этом виде спорта работаю уже 60 лет", - сказала Тарасова.
Фигуристки представят короткие программы 17 февраля. Петросян стартует под вторым номером. В заявку 18-летней россиянки на короткую программу включены двойной аксель, тройной лутц, прыжок в либелу, каскад тройной флип - тройной тулуп, заклон, дорожка шагов и комбинация вращений со сменой ноги.
Фигурное катание
 
