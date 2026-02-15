https://ria.ru/20260215/petrosyan-2074546708.html
Тарасова заявила, что у нее нет опасений по поводу выступления Петросян
Тарасова заявила, что у нее нет опасений по поводу выступления Петросян - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Тарасова заявила, что у нее нет опасений по поводу выступления Петросян
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что у нее нет никаких опасений по поводу выступления российской фигуристки Аделии Петросян на... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T18:45:00+03:00
2026-02-15T18:45:00+03:00
2026-02-15T18:56:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
татьяна тарасова
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063429897_0:95:3058:1816_1920x0_80_0_0_a3ca652ff10e72aa485111259667595a.jpg
https://ria.ru/20260215/olimpiada-2074510034.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063429897_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_c7fb9091f6ea48a24b7de5cc2ea95cb7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, аделия петросян, татьяна тарасова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026
Тарасова заявила, что у нее нет опасений по поводу выступления Петросян
Тарасова заявила, что у нее нет опасений по поводу выступления Петросян на ОИ