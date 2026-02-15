Рейтинг@Mail.ru
Петросян прибыла в Милан на Олимпийские игры
Фигурное катание
Фигурное катание
 
11:48 15.02.2026
Петросян прибыла в Милан на Олимпийские игры
Петросян прибыла в Милан на Олимпийские игры
Российская фигуристка Аделия Петросян прибыла в Милан для участия в Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026
Петросян прибыла в Милан на Олимпийские игры

Фигуристка Петросян прибыла в Милан для участия в Олимпийских играх

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян прибыла в Милан для участия в Олимпийских играх в Италии.
Самолет "Турецких авиалиний", на борту которого была россиянка и ее тренер Даниил Глейхенгауз, приземлился в аэропорту Милана в 09:45 по местному времени.
Петросян 17 февраля примет участие в короткой программе, произвольная программа состоится 19 февраля.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян. Ранее на Олимпиаде выступил фигурист Петр Гуменник, заняв шестое место.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Как Петросян миновать издевки на Олимпиаде: Гуменник на все ответил
