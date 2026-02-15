https://ria.ru/20260215/petrosyan-2074492314.html
Петросян прибыла в Милан на Олимпийские игры
Петросян прибыла в Милан на Олимпийские игры - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Петросян прибыла в Милан на Олимпийские игры
Российская фигуристка Аделия Петросян прибыла в Милан для участия в Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
