Сборная Канады по хоккею победила французов со счетом 10:2 на Олимпиаде

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Франции в своем заключительном матче группового этапа турнира Олимпийских игр в Италии.

В концовке третьего периода за драку до конца матча были удалены Уилсон и француз Пьер Кринон.

Макдэвид стал рекордсменом среди канадцев по количеству набранных очков на одном олимпийском турнире (9), а Кросби (15) - по числу очков на Олимпиадах с участием игроков НХЛ

Девятикратные олимпийские чемпионы канадцы, ранее обеспечившие себе первое место в группе А, завершили групповой этап с 9 очками и разницей шайб 20:3. Потерпевшие третье поражение французы (0 очков) стали четвертыми, пропустив вперед швейцарцев (5) и чехов (4).