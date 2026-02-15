Рейтинг@Mail.ru
Сборная Канады по хоккею победила французов со счетом 10:2 на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Хоккей
 
21:10 15.02.2026
Сборная Канады по хоккею победила французов со счетом 10:2 на Олимпиаде
Сборная Канады по хоккею победила французов со счетом 10:2 на Олимпиаде
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Франции в своем заключительном матче группового этапа турнира Олимпийских игр в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
хоккей
спорт
канада
италия
франция
сидни кросби
коннор макдэвид
том уилсон
канада
италия
франция
1920
1920
true
спорт, канада, италия, франция, сидни кросби, коннор макдэвид, том уилсон, национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Канада, Италия, Франция, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Том Уилсон, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026

Сборная Канады по хоккею победила французов со счетом 10:2 на Олимпиаде

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Франции в своем заключительном матче группового этапа турнира Олимпийских игр в Италии.
Встреча группы А завершилась со счетом 10:2 (3:1, 3:0, 4:1) в пользу канадцев, в составе которых отличились Том Уилсон (9-я минута), Девон Тэйвз (10), Марк Стоун (20), Кейл Макар (33), Маклин Селебрини (38, 52), Сидни Кросби (38), Коннор Макдэвид (41) и Брэндон Хэйгел (51). У французов голами отметились Флоран Дуэ (9) и Саша Трей (42).
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Сборная США обыграла команду Дании в матче хоккейного турнира Олимпиады
Вчера, 01:48
В концовке третьего периода за драку до конца матча были удалены Уилсон и француз Пьер Кринон.
Макдэвид стал рекордсменом среди канадцев по количеству набранных очков на одном олимпийском турнире (9), а Кросби (15) - по числу очков на Олимпиадах с участием игроков НХЛ.
Девятикратные олимпийские чемпионы канадцы, ранее обеспечившие себе первое место в группе А, завершили групповой этап с 9 очками и разницей шайб 20:3. Потерпевшие третье поражение французы (0 очков) стали четвертыми, пропустив вперед швейцарцев (5) и чехов (4).
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
На хоккейном матче Дании и США на ОИ болельщики вывесили флаг Гренландии
Вчера, 00:42
 
ХоккейСпортКанадаИталияФранцияСидни КросбиКоннор МакдэвидТом УилсонНациональная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
