Нидерландская конькобежка Кок с рекордом выиграла 500-метровку на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
19:52 15.02.2026
Нидерландская конькобежка Кок с рекордом выиграла 500-метровку на Олимпиаде
Нидерландская конькобежка Кок с рекордом выиграла 500-метровку на Олимпиаде
Нидерландская конькобежка Фемке Кок завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Нидерландская конькобежка Кок с рекордом выиграла 500-метровку на Олимпиаде

Нидерландская конькобежка Кок с олимпийским рекордом выиграла 500-метровку на ОИ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Нидерландская конькобежка Фемке Кок завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Италии.
Кок финишировала с результатом 36,49 секунды и установила новый олимпийский рекорд. Второе место заняла ее соотечественница Ютта Лердам (отставание - 0,66 секунды). Третьей стала японка Михо Такаги (+0,78).
Кок 25 лет. Она впервые в карьере одержала победу на Олимпиаде. Ранее в Италии Кок стала второй на дистанции 1000 метров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
