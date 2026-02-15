https://ria.ru/20260215/olimpiada-2074554172.html
Нидерландская конькобежка Кок с рекордом выиграла 500-метровку на Олимпиаде
Нидерландская конькобежка Кок с рекордом выиграла 500-метровку на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Нидерландская конькобежка Кок с рекордом выиграла 500-метровку на Олимпиаде
Нидерландская конькобежка Фемке Кок завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T19:52:00+03:00
2026-02-15T19:52:00+03:00
2026-02-15T19:52:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
италия
михо такаги
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855781423_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_70545af995d5ebbf6685b155ba223edd.jpg
https://ria.ru/20260215/vittotstsi-2074536978.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855781423_668:0:3397:2047_1920x0_80_0_0_e24d69ae4b09e4b981f5f48e88339158.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, конькобежный спорт, италия, михо такаги, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Италия, Михо Такаги, Зимние Олимпийские игры 2026
Нидерландская конькобежка Кок с рекордом выиграла 500-метровку на Олимпиаде
Нидерландская конькобежка Кок с олимпийским рекордом выиграла 500-метровку на ОИ