Прыгуна на лыжах с трамплина дисквалифицировали на ОИ из-за длины обуви
Прыгуна на лыжах с трамплина дисквалифицировали на ОИ из-за длины обуви - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Прыгуна на лыжах с трамплина дисквалифицировали на ОИ из-за длины обуви
Австрийский прыгун на лыжах с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с соревнований на Олимпийских играх в Италии из-за превышения допустимой длины... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T15:26:00+03:00
2026-02-15T15:26:00+03:00
2026-02-15T15:36:00+03:00
спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
прыжки на лыжах с трамплина
италия
Новости
ru-RU
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026, прыжки на лыжах с трамплина
Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026, Прыжки на лыжах с трамплина
Прыгуна на лыжах с трамплина дисквалифицировали на ОИ из-за длины обуви
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Австрийский прыгун на лыжах с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с соревнований на Олимпийских играх в Италии из-за превышения допустимой длины обуви, следует из протокола на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
В субботу состоялись соревнования на большом трамплине, чемпионом по итогам двух попыток стал словенец Домен Превц. Чофениг был дисквалифицирован после первого прыжка.
Как уточняется в протоколе, причиной дисквалификации послужили размер и форма обуви - длина ботинок превышала допустимое значение на 4 мм.
Чофенигу 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в командных соревнованиях.