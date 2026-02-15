Рейтинг@Mail.ru
Прыгуна на лыжах с трамплина дисквалифицировали на ОИ из-за длины обуви
15:26 15.02.2026 (обновлено: 15:36 15.02.2026)
Прыгуна на лыжах с трамплина дисквалифицировали на ОИ из-за длины обуви
Прыгуна на лыжах с трамплина дисквалифицировали на ОИ из-за длины обуви
Австрийский прыгун на лыжах с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с соревнований на Олимпийских играх в Италии из-за превышения допустимой длины... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026
Прыгуна на лыжах с трамплина дисквалифицировали на ОИ из-за длины обуви

Австрийского прыгуна на лыжах с трамплина дисквалифицировали из-за длины обуви

© AP Photo / Luca BrunoОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Австрийский прыгун на лыжах с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с соревнований на Олимпийских играх в Италии из-за превышения допустимой длины обуви, следует из протокола на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
В субботу состоялись соревнования на большом трамплине, чемпионом по итогам двух попыток стал словенец Домен Превц. Чофениг был дисквалифицирован после первого прыжка.
Как уточняется в протоколе, причиной дисквалификации послужили размер и форма обуви - длина ботинок превышала допустимое значение на 4 мм.
Чофенигу 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в командных соревнованиях.
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр
© 2026 МИА «Россия сегодня»
