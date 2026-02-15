Рейтинг@Mail.ru
Норвежские лыжники выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии
15:10 15.02.2026
Норвежские лыжники выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии
Норвежские лыжники выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Норвежские лыжники выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии
Сборная Норвегии завоевала золото в мужской эстафете 4х7,5 км в лыжных гонках на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026
Норвежские лыжники выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии

Норвежские лыжники выиграли эстафету 4х7,5 км на Олимпиаде в Италии

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сборная Норвегии завоевала золото в мужской эстафете 4х7,5 км в лыжных гонках на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Команда, в составе которой выступали Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт, Йоханнес Клебо, показала результат 1 час 4 минуты 24,5 секунды.
Второе место заняли французы Тео Шели, Уго Лапалю, Матис Делож и Виктор Ловера (отставание - 22,2 секунды). Бронзовыми призерами стали итальянцы Давиде Грац, Элиа Барп, Мартино Каролло и Федерико Пеллегрино (+47,9).
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии
14 февраля, 15:28
Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии
14 февраля, 15:28
 
Лыжные гонкиСпортИталияНорвегияЗимние Олимпийские игры 2026Лыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
