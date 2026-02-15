https://ria.ru/20260215/olimpiada-2074518400.html
Норвежские лыжники выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии
Норвежские лыжники выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Норвежские лыжники выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии
Сборная Норвегии завоевала золото в мужской эстафете 4х7,5 км в лыжных гонках на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T15:10:00+03:00
2026-02-15T15:10:00+03:00
2026-02-15T15:11:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
норвегия
зимние олимпийские игры 2026
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073037427_0:152:1965:1257_1920x0_80_0_0_7956270b8e6dea38429156da20feb86a.jpg
https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074391146.html
италия
норвегия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073037427_69:0:1897:1371_1920x0_80_0_0_04a30d9d704a62a6b016364a6f7419b9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, норвегия, зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Норвегия, Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта
Норвежские лыжники выиграли эстафету на Олимпийских играх в Италии
Норвежские лыжники выиграли эстафету 4х7,5 км на Олимпиаде в Италии