Шведский биатлонист выиграл гонку преследования на Олимпиаде

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома стал победителем гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T13:53:00+03:00
биатлон
спорт
италия
пекин
стурла легрейд
зимние олимпийские игры 2026
мартин понсилуома
италия
пекин
