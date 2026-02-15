Рейтинг@Mail.ru
Шведский биатлонист выиграл гонку преследования на Олимпиаде
13:53 15.02.2026 (обновлено: 13:54 15.02.2026)
Шведский биатлонист выиграл гонку преследования на Олимпиаде
Шведский биатлонист выиграл гонку преследования на Олимпиаде
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома стал победителем гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
спорт, италия, пекин, стурла легрейд, зимние олимпийские игры 2026, мартин понсилуома
Биатлон, Спорт, Италия, Пекин, Стурла Легрейд, Зимние Олимпийские игры 2026, Мартин Понсилуома
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Шведский биатлонист Мартин Понсилуома стал победителем гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Понсилуома преодолел 12,5 км за 31 минуту 11,9 секунды и допустил одну ошибку на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал норвежец Стурла Легрейд (+20,6; 2 промаха), бронзу завоевал француз Эмильен Жаклен (+29,7; 3).
30-летний Понсилуома стал олимпийским чемпионом впервые в карьере. Также он является первым шведом с 2010 года, выигравшим золотую медаль в личной гонке. На Играх 2022 года в Пекине Понсилуома завоевал серебро в масс-старте.
Позже в воскресенье состоится женская гонка преследования. Олимпиада в Италии продлится до 22 февраля.
Марен Киркейде - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Норвежская биатлонистка Киркейде выиграла спринт на Олимпиаде
14 февраля, 17:58
 
БиатлонСпортИталияПекинСтурла ЛегрейдЗимние Олимпийские игры 2026Мартин Понсилуома
 
