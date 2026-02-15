Рейтинг@Mail.ru
Горнолыжница Вонн пообещала вернуться в спорт после четвертой операции
11:41 15.02.2026
Горнолыжница Вонн пообещала вернуться в спорт после четвертой операции
Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила в соцсетях о том, что она перенесла четвертую операцию из-за перелома... РИА Новости Спорт, 15.02.2026
спорт
италия
сша
россия
зимние олимпийские игры 2026
линдси вонн
горнолыжный спорт
спорт, италия, сша, россия, зимние олимпийские игры 2026, линдси вонн, горнолыжный спорт
Спорт, Италия, США, Россия, Зимние Олимпийские игры 2026, Линдси Вонн, Горнолыжный спорт
Вонн перенесла четвертую операцию на Олимпиаде и пообещала вернуться в спорт

© Фотография из соцсетейЛиндси Вонн
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фотография из соцсетей
Линдси Вонн. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила в соцсетях о том, что она перенесла четвертую операцию из-за перелома большеберцовой кости в результате падения на Играх в Италии, и пообещала вернуться в спорт.
Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла три операции.
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Вонн опубликовала первый пост после жуткого падения на ОИ
10 февраля, 01:08
"Операция сегодня прошла успешно! К счастью, я наконец-то смогу вернуться в США! Как только я вернусь, то расскажу вам больше новостей и подробностей о моей травме", - написала Вонн у себя в Instagram*.
Американка подчеркнула, что прекрасно осознавала, на какой риск она шла, выходя на соревнования с травмой: "Я всегда предпочту рискнуть упасть, выкладываясь на полную, чем кататься не в полную силу и потом жалеть. Я никогда не хочу пересекать финишную черту и спрашивать: "А что, если?" И, если честно, в тот момент физически я была сильнее, чем часто бывала в прошлом. Определенно сильнее, чем в 2019-м, когда я завершила карьеру, завоевав бронзу на чемпионате мира. А ментально... Ментально я была идеальна. Чиста, сосредоточена, голодна до побед, агрессивна, но при этом абсолютно спокойна... Именно так, как я отрабатывала последние несколько месяцев, когда была на подиуме в каждом скоростном спуске в этом сезоне. Две победы и лидерство в общем зачете... Все это было тестом, подготовкой к Олимпиаде".
Вонн добавила, что любовь к лыжам остается с ней: "Я все еще с нетерпением жду момента, когда снова смогу стоять на вершине горы. И я буду там".
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ютта Лердам - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Секс-символ на льду и американка с переломом: главные красотки Олимпиады
13 февраля, 07:30
 
Спорт Италия США Россия Зимние Олимпийские игры 2026 Линдси Вонн Горнолыжный спорт
 
