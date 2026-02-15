Горнолыжница Вонн пообещала вернуться в спорт после четвертой операции

Американка подчеркнула, что прекрасно осознавала, на какой риск она шла, выходя на соревнования с травмой: "Я всегда предпочту рискнуть упасть, выкладываясь на полную, чем кататься не в полную силу и потом жалеть. Я никогда не хочу пересекать финишную черту и спрашивать: "А что, если?" И, если честно, в тот момент физически я была сильнее, чем часто бывала в прошлом. Определенно сильнее, чем в 2019-м, когда я завершила карьеру, завоевав бронзу на чемпионате мира. А ментально... Ментально я была идеальна. Чиста, сосредоточена, голодна до побед, агрессивна, но при этом абсолютно спокойна... Именно так, как я отрабатывала последние несколько месяцев, когда была на подиуме в каждом скоростном спуске в этом сезоне. Две победы и лидерство в общем зачете... Все это было тестом, подготовкой к Олимпиаде".