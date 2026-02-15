https://ria.ru/20260215/lyzhnya-2074517178.html
В Минспорте Татарстана назвали количество участников гонки "Лыжня России" - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Более 20 тысяч человек приняли участие в 44-й Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России" в Казани, самому взрослому участнику было 78 лет, а самому молодому - пять, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минспорта Татарстана.
Основной площадкой стал стадион "Локомотив", там прошли старты у профессиональных спортсменов на 5 и 10 км, а также благотворительный и массовый забеги. На других площадках прошли массовые забеги и забеги среди жизнелюбов, а также семейные старты.
"В этом году 20 500 человек вышли на старт во всех районах города. Забеги прошли на четырех площадках: стадион "Локомотив", Горькинско-Ометьевский лес, берег реки Казанки и Березовая роща Дербышек. Тысячи школьников приняли участие в забегах на своих пришкольных территориях. Каждый участник в память об этом дне получил фирменную шапочку", - сообщили в Минспорте Татарстана.
Помимо спортивной программы, гостей и участников ждала культурная программа с выступлением творческих коллективов.