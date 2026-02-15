В Минспорте Татарстана назвали количество участников гонки "Лыжня России"

«

"В этом году 20 500 человек вышли на старт во всех районах города. Забеги прошли на четырех площадках: стадион "Локомотив", Горькинско-Ометьевский лес, берег реки Казанки и Березовая роща Дербышек. Тысячи школьников приняли участие в забегах на своих пришкольных территориях. Каждый участник в память об этом дне получил фирменную шапочку", - сообщили в Минспорте Татарстана.