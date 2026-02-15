Рейтинг@Mail.ru
Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
15:10 15.02.2026
Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр
Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом и установил рекорд зимних Игр по количеству золотых медалей. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
спорт, норвегия, италия, пхенчхан, марит бьорген, уле-эйнар бьорндален, зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта, йоханнес хёсфлот клебо
Спорт, Норвегия, Италия, Пхенчхан, Марит Бьорген, Уле-Эйнар Бьорндален, Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта, Лыжные гонки, Йоханнес Хёсфлот Клебо
Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр

Норвежский лыжник Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних ОИ

Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом и установил рекорд зимних Игр по количеству золотых медалей.
Сборная Норвегии с Клебо в составе в воскресенье выиграла мужскую эстафетную гонку. Клебо стал первым спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, который завоевал девять золотых медалей. Ранее в Италии он выиграл спринт, скиатлон и гонку на 10 км с раздельным стартом.
Также на счету 29-летнего Клебо три золотые медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и две победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо этого, он является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".
Восемь золотых медалей на зимних Играх за карьеру завоевали норвежские лыжники Марит Бьорген, Бьёрн Дели, а также их соотечественник биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален.
Лыжные гонки
 
