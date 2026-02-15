https://ria.ru/20260215/klebo-2074518608.html
Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр
Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом и установил рекорд зимних Игр по количеству золотых медалей. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр
