Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли чехов на Олимпийских играх

Сборная Швейцарии обыграла команду Чехии в матче группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
хоккей
спорт
швейцария
чехия
италия
роман йоси
тимо майер
пьюс сутер
