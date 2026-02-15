Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли чехов на Олимпийских играх
Хоккей
Хоккей
 
16:49 15.02.2026
Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли чехов на Олимпийских играх
Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли чехов на Олимпийских играх - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли чехов на Олимпийских играх
Сборная Швейцарии обыграла команду Чехии в матче группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли чехов на Олимпийских играх

Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли чехов и стали вторыми в своей группе на ОИ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Чехии в матче группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Италии.
Встреча группы A прошла в Милане и завершилась в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) в пользу швейцарцев. У победителей шайбы забросили Роман Йоси (37-я минута), Тимо Майер (39), Пьюс Сутер (49) и Дин Кукан (62). За сборную Чехии отличились Филип Хлапик (16), Радим Шимек (47) и Мартин Нечас (58).
Сборная Швейцарии (5 очков) завершила групповой этап на втором месте и не смогла опередить финнов в рейтинге команд, финишировавших в своих группах вторыми. Лидер рейтинга напрямую квалифицируется в четвертьфинал, остальные команды сыграют в первом раунде плей-офф.
Команда Чехии (4) осталась на третьей строчке. В заключительном матче группы сборная Канады (6), которая досрочно обеспечила себе прямой выход в четвертьфинал, сыграет с командой Франции (0), результат этой игры не повлияет на распределение мест.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
