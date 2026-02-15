https://ria.ru/20260215/fis-2074500093.html
FIS отклонила апелляцию финнов на результаты спринта, где победил Клебо
2026-02-15T12:57:00+03:00
лыжные гонки
спорт
зимние олимпийские игры 2026
йоханнес хёсфлот клебо
Новости
спорт, зимние олимпийские игры 2026, йоханнес хёсфлот клебо
Лыжные гонки, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Йоханнес Хёсфлот Клебо
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонила протест Финской лыжной ассоциации и Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии на результат мужского спринта классическим стилем на Играх 2026 года в Италии, сообщает издание VG.
Гонка состоялась 10 февраля. Ее победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, который завоевал седьмое олимпийское золото в карьере, второе место занял американец Бен Огден, третье - норвежец Оскар Вике. В НОК Финляндии заявили, что причиной протеста стала информация, которая поступила только после завершения гонки. Отмечалось, что FIS предоставила норвежской сервис-бригаде исключительное право на использование во время этапов спринтерской гонки в зоне обслуживания валика для клистера, который был запрещен в предварительных инструкциях, разосланных командам перед соревнованиями, а также не вмешалась, когда сборная США принесла в зону обслуживания запрещенную жидкость.
Также в заявлении финской стороны говорилось, что FIS "принесла извинения за свои действия и признала, что в этом вопросе была допущена ошибка". Однако организация отклонила протест из-за истечения сроков подачи.
"Протест против другого спортсмена или оборудования спортсмена может быть подан не позднее чем через 15 минут после публикации неофициальных результатов. Поскольку гонка состоялась во вторник, 10 февраля, FIS считает, что протест, поданный финской командой сегодня (в субботу - ред.), больше не может быть рассмотрен. Кроме того, срок подачи апелляции на решение жюри - в течение 48 часов после публикации официальных результатов - также истек", - приводит VG ответ FIS.