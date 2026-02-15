FIS отклонила апелляцию финнов на результаты спринта, где победил Клебо

Гонка состоялась 10 февраля. Ее победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, который завоевал седьмое олимпийское золото в карьере, второе место занял американец Бен Огден, третье - норвежец Оскар Вике. В НОК Финляндии заявили, что причиной протеста стала информация, которая поступила только после завершения гонки. Отмечалось, что FIS предоставила норвежской сервис-бригаде исключительное право на использование во время этапов спринтерской гонки в зоне обслуживания валика для клистера, который был запрещен в предварительных инструкциях, разосланных командам перед соревнованиями, а также не вмешалась, когда сборная США принесла в зону обслуживания запрещенную жидкость.