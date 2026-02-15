Рейтинг@Mail.ru
Баскетболист УНИКСа выиграл конкурс бросков сверху на Матче звезд Лиги ВТБ
Баскетбол
 
19:21 15.02.2026
Баскетболист УНИКСа выиграл конкурс бросков сверху на Матче звезд Лиги ВТБ
2026-02-15T19:21:00+03:00
2026-02-15T19:21:00+03:00
баскетбол
единая лига втб
Новости
единая лига втб
Баскетбол, Единая Лига ВТБ
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американский форвард казанского УНИКСа Тайрон Брюэр стал победителем конкурса по броскам сверху на Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который проходит в воскресенье в Москве.
За два броска Брюэр получил максимальные 100 баллов (50+50) от жюри, став первым игроком в истории Матча звезд, одержавшим победу с лучшим из возможных результатом.
В конкурсе также участвовали центровой красноярского "Енисея" Егор Рыжков, форвард "Нижнего Новгорода" Кирилл Попов, американский защитник пермской "Пармы" Брэндан Адамс и белорусский форвард саратовского "Автодора" Даниил Коско.
В конкурсе трехочковых бросков победу одержал форвард московского клуба МБА-МАИ Павел Савков. В первом раунде он набрал 23 очка, затем обыграл прошлогоднего победителя американского форварда екатеринбургского "Уралмаша" Гарретта Нэвелса (12:7), а в решающем противостоянии Савков набрал 24 очка, опередив Трента Фрэйзера из петербургского "Зенита".
В соревновании также участвовали форвард "Енисея" Дмитрий Сонько, американский защитник "Пармы" Джейлен Адамс, защитник петербургского "Зенита" Трент Фрэйзер и форвард московского ЦСКА Самсон Руженцев.
Баскетболист Виталий Фридзон - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Фридзона, Милутинова, Паскуаля, Титоренко ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ
Вчера, 18:18
 
БаскетболЕдиная Лига ВТБ
 
