Баскетболист УНИКСа выиграл конкурс бросков сверху на Матче звезд Лиги ВТБ
15.02.2026
Баскетболист УНИКСа выиграл конкурс бросков сверху на Матче звезд Лиги ВТБ
Американский форвард казанского УНИКСа Тайрон Брюэр стал победителем конкурса по броскам сверху на Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ
Баскетболист УНИКСа выиграл конкурс бросков сверху на Матче звезд Лиги ВТБ
Брюэр выиграл конкурс бросков сверху на Матче звезд Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американский форвард казанского УНИКСа Тайрон Брюэр стал победителем конкурса по броскам сверху на Матче звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который проходит в воскресенье в Москве.
За два броска Брюэр получил максимальные 100 баллов (50+50) от жюри, став первым игроком в истории Матча звезд, одержавшим победу с лучшим из возможных результатом.
В конкурсе также участвовали центровой красноярского "Енисея" Егор Рыжков, форвард "Нижнего Новгорода" Кирилл Попов, американский защитник пермской "Пармы" Брэндан Адамс и белорусский форвард саратовского "Автодора" Даниил Коско.
В конкурсе трехочковых бросков победу одержал форвард московского клуба МБА-МАИ Павел Савков. В первом раунде он набрал 23 очка, затем обыграл прошлогоднего победителя американского форварда екатеринбургского "Уралмаша" Гарретта Нэвелса (12:7), а в решающем противостоянии Савков набрал 24 очка, опередив Трента Фрэйзера из петербургского "Зенита".
В соревновании также участвовали форвард "Енисея" Дмитрий Сонько, американский защитник "Пармы" Джейлен Адамс, защитник петербургского "Зенита" Трент Фрэйзер и форвард московского ЦСКА Самсон Руженцев.