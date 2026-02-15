https://ria.ru/20260215/biatlon-2074507403.html
Резцова и Шевченко победили в командном спринте на этапе Кубка Содружества
Резцова и Шевченко победили в командном спринте на этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Резцова и Шевченко победили в командном спринте на этапе Кубка Содружества
Российские биатлонистки Кристина Резцова и Наталия Шевченко одержали победу в командной спринтерской гонке на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T13:55:00+03:00
2026-02-15T13:55:00+03:00
2026-02-15T13:56:00+03:00
биатлон
спорт
сочи
мурманск
наталья шевченко
тамара дербушева
кристина резцова
анна сола
сочи
мурманск
