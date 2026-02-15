Рейтинг@Mail.ru
Резцова и Шевченко победили в командном спринте на этапе Кубка Содружества
Биатлон
 
13:55 15.02.2026
Резцова и Шевченко победили в командном спринте на этапе Кубка Содружества
Резцова и Шевченко победили в командном спринте на этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Резцова и Шевченко победили в командном спринте на этапе Кубка Содружества
Российские биатлонистки Кристина Резцова и Наталия Шевченко одержали победу в командной спринтерской гонке на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские биатлонистки Кристина Резцова и Наталия Шевченко одержали победу в командной спринтерской гонке на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи.
Они показали результат 44 минуты 8,8 секунды, уйдя на восемь штрафных кругов при шести дополнительных патронах на восьми огневых рубежах. Вторыми стали белоруски Анна Сола и Динара Смольская (отставание 9,6 секунды; 5 кругов + 6 дополнительных патронов) Третье место заняли россиянки Тамара Дербушева и Виктория Сливко (+33,4; 2+5).
Последний этап Кубка Содружества пройдет 3-5 апреля в Мурманске.
