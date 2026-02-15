https://ria.ru/20260215/biatlon-2074493788.html
Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи
Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи
Биатлонисты Карим Халили и Кирилл Бажин стали победителями командной спринтерской гонки на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
сочи
Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи
