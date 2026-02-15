Рейтинг@Mail.ru
Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
12:03 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/biatlon-2074493788.html
Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи
Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи
Биатлонисты Карим Халили и Кирилл Бажин стали победителями командной спринтерской гонки на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
2026-02-15T12:03:00+03:00
2026-02-15T12:03:00+03:00
биатлон
спорт
сочи
карим халили
эдуард латыпов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994212149_0:178:3036:1886_1920x0_80_0_0_c7cad2e8b2bf20405d827dd23d852445.jpg
https://ria.ru/20260212/halili-2073868656.html
сочи
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994212149_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_e010fd173d880a6ca0f3150ac29bddaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сочи, карим халили, эдуард латыпов
Биатлон, Спорт, Сочи, Карим Халили, Эдуард Латыпов
Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи

Халили и Бажин выиграли командный спринт на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРоссийский биатлонист Карим Халили
Российский биатлонист Карим Халили - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Российский биатлонист Карим Халили. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Биатлонисты Карим Халили и Кирилл Бажин стали победителями командной спринтерской гонки на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи.
Бажин и Халили преодолели дистанцию 13,5 км за 36 минут 58,3 секунды и ушли на два штрафных круга при шести затраченных дополнительных патронах на восьми огневых рубежах. Второе место заняли Эдуард Латыпов и Александр Корнев (отставание - 11,1 секунды; 3 штрафных круга + 5 дополнительных патронов), третьими финишировали Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов (+33,1; 1+6).
Этап в Сочи завершится 15 февраля женским командным спринтом.
Карим Халили - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Халили выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи
12 февраля, 11:53
 
БиатлонСпортСочиКарим ХалилиЭдуард Латыпов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    8
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Москва
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Нефтехимик
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Франция
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Уиган Атлетик
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Рома
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Германия
    5
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала