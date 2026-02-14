Яхтсмена госпитализировали после аварии на соревнованиях в Новой Зеландии

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Яхтсмен команды Новой Зеландии госпитализирован в результате столкновения с яхтой команды Франции на втором этапе SailGP в новозеландском Окленде, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Столкновение произошло в третьей из четырех запланированных на субботу гонок на скорости 90 километров в час, после того как новозеландская яхта потеряла управление и развернулась перед яхтой французов. Соревнования были приостановлены на день.

Один из членов команды Новой Зеландии проходит лечение в больнице в Окленде, он находится в стабильном состоянии. Также пострадал один из членов французской команды. Имена пострадавших не разглашаются.