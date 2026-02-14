https://ria.ru/20260214/yakhtsmen-2074372072.html
Яхтсмена госпитализировали после аварии на соревнованиях в Новой Зеландии
Яхтсмена госпитализировали после аварии на соревнованиях в Новой Зеландии - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Яхтсмена госпитализировали после аварии на соревнованиях в Новой Зеландии
Яхтсмен команды Новой Зеландии госпитализирован в результате столкновения с яхтой команды Франции на втором этапе SailGP в новозеландском Окленде, сообщает... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T12:56:00+03:00
2026-02-14T12:56:00+03:00
2026-02-14T12:56:00+03:00
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833434800_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_a0a86ab898a73c3684c60665139e9cab.jpg
https://ria.ru/20240814/yakhtsmen-1966264714.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833434800_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0fef4f1aa178b65bd1be2e381ad272a3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Яхтсмена госпитализировали после аварии на соревнованиях в Новой Зеландии
Яхтсмена госпитализировали после столкновения на соревнованиях в Новой Зеландии
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Яхтсмен команды Новой Зеландии госпитализирован в результате столкновения с яхтой команды Франции на втором этапе SailGP в новозеландском Окленде, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Столкновение произошло в третьей из четырех запланированных на субботу гонок на скорости 90 километров в час, после того как новозеландская яхта потеряла управление и развернулась перед яхтой французов. Соревнования были приостановлены на день.
Один из членов команды Новой Зеландии проходит лечение в больнице в Окленде, он находится в стабильном состоянии. Также пострадал один из членов французской команды. Имена пострадавших не разглашаются.
SailGP является одной из ведущих профессиональных парусных лиг, В соревнованиях участвуют команды из 13 стран на идентичных 50-футовых катамаранах.