Яхтсмена госпитализировали после аварии на соревнованиях в Новой Зеландии
14.02.2026
Яхтсмена госпитализировали после аварии на соревнованиях в Новой Зеландии
Яхтсмена госпитализировали после аварии на соревнованиях в Новой Зеландии
Яхтсмен команды Новой Зеландии госпитализирован в результате столкновения с яхтой команды Франции на втором этапе SailGP в новозеландском Окленде, сообщает... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026
Новости
Яхтсмена госпитализировали после аварии на соревнованиях в Новой Зеландии

Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Яхтсмен команды Новой Зеландии госпитализирован в результате столкновения с яхтой команды Франции на втором этапе SailGP в новозеландском Окленде, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Столкновение произошло в третьей из четырех запланированных на субботу гонок на скорости 90 километров в час, после того как новозеландская яхта потеряла управление и развернулась перед яхтой французов. Соревнования были приостановлены на день.
Один из членов команды Новой Зеландии проходит лечение в больнице в Окленде, он находится в стабильном состоянии. Также пострадал один из членов французской команды. Имена пострадавших не разглашаются.
SailGP является одной из ведущих профессиональных парусных лиг, В соревнованиях участвуют команды из 13 стран на идентичных 50-футовых катамаранах.
