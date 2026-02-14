https://ria.ru/20260214/tennis-2074425644.html
Чешская теннисистка Мухова выиграла турнир WTA 1000 в Дохе
Чешская теннисистка Каролина Мухова стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T19:54:00+03:00
2026-02-14T19:54:00+03:00
2026-02-14T19:57:00+03:00
теннис
спорт
каролина мухова
женская теннисная ассоциация (wta)
Чешская теннисистка Каролина Мухова выиграла турнир WTA 1000 в Дохе