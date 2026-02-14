Рейтинг@Mail.ru
Чешская теннисистка Мухова выиграла турнир WTA 1000 в Дохе
Теннис
 
19:54 14.02.2026
Чешская теннисистка Мухова выиграла турнир WTA 1000 в Дохе
Чешская теннисистка Мухова выиграла турнир WTA 1000 в Дохе - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Чешская теннисистка Мухова выиграла турнир WTA 1000 в Дохе
Чешская теннисистка Каролина Мухова стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Мухова стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
В финальной встрече Мухова, которая была посеяна на турнире под 14-м номером, обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко (10) со счетом 6:4, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты.
Муховой 29 лет. Она выиграла второй турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и первый "тысячник" в карьере.
