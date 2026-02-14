Рейтинг@Mail.ru
"Просто браво": Тарасова оценила произвольную программу Гуменника
Фигурное катание
 
00:01 14.02.2026
"Просто браво": Тарасова оценила произвольную программу Гуменника
"Просто браво": Тарасова оценила произвольную программу Гуменника - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
"Просто браво": Тарасова оценила произвольную программу Гуменника
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пришла в восторг от произвольной программы в исполнении российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
пётр гуменник
татьяна тарасова
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник, татьяна тарасова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Татьяна Тарасова, Зимние Олимпийские игры 2026
"Просто браво": Тарасова оценила произвольную программу Гуменника

Тарасову привела в восторг произвольная программа Гуменника

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пришла в восторг от произвольной программы в исполнении российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Италии.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин выступал под 13-м стартовым номером и набрал по сумме короткой и произвольной программ 271,21 балла.
"Браво, просто браво! Какое счастье! Из-за этого нас не пустили - потому что у нас такой есть парень и еще несколько таких! Справился, совершенно по-другому справился, чем на чемпионате России. Очень хорошо катался, дышал, увеличивал скорость, все прыжки изумительно! Какое счастье!" - сказала Тарасова в эфире Okko после проката.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Заголовок открываемого материала