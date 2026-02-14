"Просто браво": Тарасова оценила произвольную программу Гуменника

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пришла в восторг от произвольной программы в исполнении российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Италии.

В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпийских играх, набрав 184,49 балла. Россиянин выступал под 13-м стартовым номером и набрал по сумме короткой и произвольной программ 271,21 балла.

"Браво, просто браво! Какое счастье! Из-за этого нас не пустили - потому что у нас такой есть парень и еще несколько таких! Справился, совершенно по-другому справился, чем на чемпионате России. Очень хорошо катался, дышал, увеличивал скорость, все прыжки изумительно! Какое счастье!" - сказала Тарасова в эфире Okko после проката.

Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.