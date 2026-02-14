Финляндия подала протест на результат мужского спринта на Олимпиаде

Соревнование прошло 10 февраля. Его победителем стал Клебо, который завоевал седьмое олимпийское золото в карьере, вторым стал американец Бен Огден, третьим - норвежец Оскар Вике. В НОК заявили, что причиной протеста стала информация, которая поступила только после завершения гонки. Отмечается, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила норвежской сервис-бригаде исключительное право на использование валика для клистера во время этапов спринтерской гонки в зоне обслуживания, который был запрещен в предварительных инструкциях, разосланных командам перед соревнованиями.