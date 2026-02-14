Рейтинг@Mail.ru
Финляндия подала протест на результат мужского спринта на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
17:20 14.02.2026
Финляндия подала протест на результат мужского спринта на Олимпиаде
Финляндия подала протест на результат мужского спринта на Олимпиаде
Финская лыжная ассоциация и Национальный олимпийский комитет (НОК) Финляндии подали протест на результат мужского спринта классическим стилем на Играх 2026 года РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Новости
Финляндия подала протест на результат мужского спринта на Олимпиаде

Финляндия подала протест на результат спринта, победителем которого стал Клебо

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Финская лыжная ассоциация и Национальный олимпийский комитет (НОК) Финляндии подали протест на результат мужского спринта классическим стилем на Играх 2026 года в Италии, сообщается на сайте НОК.
Соревнование прошло 10 февраля. Его победителем стал Клебо, который завоевал седьмое олимпийское золото в карьере, вторым стал американец Бен Огден, третьим - норвежец Оскар Вике. В НОК заявили, что причиной протеста стала информация, которая поступила только после завершения гонки. Отмечается, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила норвежской сервис-бригаде исключительное право на использование валика для клистера во время этапов спринтерской гонки в зоне обслуживания, который был запрещен в предварительных инструкциях, разосланных командам перед соревнованиями.
"FIS не проинформировала другие национальные команды о возможности использования валика для клистера. Кроме того, было замечено, что национальная команда США принесла в зону обслуживания запрещенную жидкость, и FIS не вмешалась в это. Позже FIS принесла извинения за свои действия и признала, что в этом вопросе была допущена ошибка", - говорится в сообщении НОК.
В своей жалобе Финская лыжная ассоциация и НОК страны подчеркнули, что FIS своими действиями нарушила принципы честной игры, а также свои собственные правила. Организации требуют, чтобы результаты соревнования были скорректированы таким образом, чтобы "ни один из участников не получил преимущества за счет нелегальных действий".
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Лыжные гонки
 
