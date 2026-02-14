https://ria.ru/20260214/sprint-2074405629.html
Финляндия подала протест на результат мужского спринта на Олимпиаде
Финская лыжная ассоциация и Национальный олимпийский комитет (НОК) Финляндии подали протест на результат мужского спринта классическим стилем на Играх 2026 года РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T17:20:00+03:00
2026-02-14T17:20:00+03:00
2026-02-14T17:20:00+03:00
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Финская лыжная ассоциация и Национальный олимпийский комитет (НОК) Финляндии подали протест на результат мужского спринта классическим стилем на Играх 2026 года в Италии, сообщается на сайте НОК
.
Соревнование прошло 10 февраля. Его победителем стал Клебо, который завоевал седьмое олимпийское золото в карьере, вторым стал американец Бен Огден, третьим - норвежец Оскар Вике. В НОК заявили, что причиной протеста стала информация, которая поступила только после завершения гонки. Отмечается, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила норвежской сервис-бригаде исключительное право на использование валика для клистера во время этапов спринтерской гонки в зоне обслуживания, который был запрещен в предварительных инструкциях, разосланных командам перед соревнованиями.
"FIS не проинформировала другие национальные команды о возможности использования валика для клистера. Кроме того, было замечено, что национальная команда США
принесла в зону обслуживания запрещенную жидкость, и FIS не вмешалась в это. Позже FIS принесла извинения за свои действия и признала, что в этом вопросе была допущена ошибка", - говорится в сообщении НОК.
В своей жалобе Финская лыжная ассоциация и НОК страны подчеркнули, что FIS своими действиями нарушила принципы честной игры, а также свои собственные правила. Организации требуют, чтобы результаты соревнования были скорректированы таким образом, чтобы "ни один из участников не получил преимущества за счет нелегальных действий".
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля.