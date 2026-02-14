https://ria.ru/20260214/posashkov-2074440178.html
Российский шорт-трекист не смог выйти в полуфинал ОИ на дистанции 1500 м
Российский шорт-трекист Иван Посашков не смог выйти в полуфинал на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
