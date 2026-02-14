Рейтинг@Mail.ru
Российский шорт-трекист не смог выйти в полуфинал ОИ на дистанции 1500 м - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/posashkov-2074440178.html
Российский шорт-трекист не смог выйти в полуфинал ОИ на дистанции 1500 м
Российский шорт-трекист не смог выйти в полуфинал ОИ на дистанции 1500 м - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Российский шорт-трекист не смог выйти в полуфинал ОИ на дистанции 1500 м
Российский шорт-трекист Иван Посашков не смог выйти в полуфинал на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T22:29:00+03:00
2026-02-14T22:29:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113250/36/1132503604_0:317:3048:2032_1920x0_80_0_0_127952cd64b2676a7b24a97b5ad3661a.jpg
https://ria.ru/20260213/olimpiada-2074054713.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113250/36/1132503604_339:0:3048:2032_1920x0_80_0_0_ce5cdd207a219713f40bd72c0c77af84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Российский шорт-трекист не смог выйти в полуфинал ОИ на дистанции 1500 м

Шорт-трекист Посашков не смог выйти в полуфинал Олимпиады на дистанции 1500 м

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкШорт-трек
Шорт-трек - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Шорт-трек. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский шорт-трекист Иван Посашков не смог выйти в полуфинал на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Италии.
Во втором квалификационном забеге Посашков финишировал пятым, показав время 2 минуты 19,117 секунды. Победителем забега стал представитель Латвии Робертс Крузбергс (2.18,237).
В полуфинал выходят по три лучших спортсмена из каждого забега, а также три атлета, которые показали лучшее время среди четвертых мест. Полуфинальные забеги состоятся в субботу, финал - в воскресенье.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе шорт-трекистка Алена Крылова, которая позднее в субботу выступит в квалификации к забегу на 1000 метров.
Медали Олимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Обновившая мировой рекорд шорт-трекистка завоевала золото Олимпиады
13 февраля, 00:23
 
СпортКонькобежный спортЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала