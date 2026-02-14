Рейтинг@Mail.ru
Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
20:04 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/petrosyan-2074427119.html
Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду, сообщил источник
Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду, сообщил источник
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела тренировку на катке своей группы перед вылетом на Олимпийские игры 2026 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T20:04:00+03:00
2026-02-14T20:04:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064099748_0:112:1873:1166_1920x0_80_0_0_5c9758f72a02633bc0f28186db7afb51.jpg
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074410430.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064099748_0:0:1873:1406_1920x0_80_0_0_aaf9e523ba5cf03693578e185cc7c670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, аделия петросян, даниил глейхенгауз, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз, Зимние Олимпийские игры 2026
Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду, сообщил источник

Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду в Милан

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела тренировку на катке своей группы перед вылетом на Олимпийские игры 2026 года, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что 18-летняя спортсменка провела занятие, после чего отправилась готовиться к вылету. Она должна прибыть в Милан утром 15 февраля. Также вместе со спортсменкой полетит хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.
Личный турнир одиночниц на Олимпиаде в Милане пройдет 17 и 19 февраля.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Убрал злого украинца одним жестом: Гуменник красиво шокировал публику
Вчера, 18:35
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянДаниил ГлейхенгаузЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала