Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду, сообщил источник
Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду, сообщил источник
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела тренировку на катке своей группы перед вылетом на Олимпийские игры 2026 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T20:04:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
даниил глейхенгауз
зимние олимпийские игры 2026
