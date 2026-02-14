Петросян провела тренировку в день вылета на Олимпиаду, сообщил источник

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела тренировку на катке своей группы перед вылетом на Олимпийские игры 2026 года, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.