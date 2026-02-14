Авербух заявил, что Россия должна встречать Гуменника как призера Олимпиады

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник должен был подняться на пьедестал Олимпиады в Италии, это абсолютный факт, заявил серебряный призер Олимпиады-2002, а ныне продюсер и хореограф Илья Авербух.