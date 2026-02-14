https://ria.ru/20260214/pedestal-2074323317.html
Авербух заявил, что Россия должна встречать Гуменника как призера Олимпиады
Авербух заявил, что Россия должна встречать Гуменника как призера Олимпиады - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Авербух заявил, что Россия должна встречать Гуменника как призера Олимпиады
Российский фигурист Петр Гуменник должен был подняться на пьедестал Олимпиады в Италии, это абсолютный факт, заявил серебряный призер Олимпиады-2002, а ныне... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
фигурное катание
пётр гуменник
илья авербух
илья малинин
зимние олимпийские игры 2026
