Шорт-трекистка Крылова вышла в четвертьфинал ОИ на дистанции 1000 метров
Российская шорт-трекистка Алена Крылова преодолела квалификационный этап на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T23:42:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
