Шорт-трекистка Крылова вышла в четвертьфинал ОИ на дистанции 1000 метров
23:42 14.02.2026
Шорт-трекистка Крылова вышла в четвертьфинал ОИ на дистанции 1000 метров
Шорт-трекистка Крылова вышла в четвертьфинал ОИ на дистанции 1000 метров
Российская шорт-трекистка Алена Крылова преодолела квалификационный этап на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт
конькобежный спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
2026
Новости
спорт, конькобежный спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Конькобежный спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Шорт-трекистка Крылова вышла в четвертьфинал ОИ на дистанции 1000 метров

Российская шорт-трекистка Крылова вышла в четвертьфинал ОИ на дистанции 1000 м

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкШорт-трек. Тренировка Алены Крыловой перед ОИ-2026
Шорт-трек. Тренировка Алены Крыловой перед ОИ-2026 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Шорт-трек. Тренировка Алены Крыловой перед ОИ-2026. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российская шорт-трекистка Алена Крылова преодолела квалификационный этап на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Италии.
В четвертом квалификационном забеге Крылова финишировала третьей. В четвертьфинал выходят по две лучшие спортсменки из каждого из восьми забегов, а также четыре шорт-трекистки с лучшим временем из занявших третье место, в их число вошла россиянка.
Четвертьфиналы, полуфиналы и финал состоятся в понедельник.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Финские хоккеисты разгромили итальянцев со счетом 11:0 на Олимпийских играх
Спорт, Конькобежный спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
 
