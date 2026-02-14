Организаторы Олимпиады пообещали завезти презервативы до понедельника

МИЛАН, 14 фев - РИА Новости. Организаторы зимней Олимпиады в Италии подтверждают сообщения о нехватке презервативов для спортсменов и обещают завезти их в олимпийские деревни до понедельника, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии Фонда "Милан-Кортина".

"Мы подтверждаем, что запасы презервативов в олимпийских деревнях временно закончились из-за более высокого, чем ожидалось, спроса. В настоящее время осуществляются новые поставки, которые будут доставлены во все деревни в период с сегодняшнего дня по понедельник. Пополнение запасов будет продолжаться до конца Игр для обеспечения полного и постоянного наличия", - говорится в заявлении, поступившем в ответ на просьбу прокомментировать сообщения итальянских СМИ.