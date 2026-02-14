Рейтинг@Mail.ru
Организаторы Олимпиады пообещали завезти презервативы до понедельника - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
21:29 14.02.2026
Организаторы Олимпиады пообещали завезти презервативы до понедельника
Организаторы Олимпиады пообещали завезти презервативы до понедельника
2026
италия, кортина-д'ампеццо, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Италия, Кортина-д'Ампеццо, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Организаторы Олимпиады пообещали завезти презервативы до понедельника

Организаторы Олимпиады планируют завезти презервативы до понедельника

МИЛАН, 14 фев - РИА Новости. Организаторы зимней Олимпиады в Италии подтверждают сообщения о нехватке презервативов для спортсменов и обещают завезти их в олимпийские деревни до понедельника, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии Фонда "Милан-Кортина".
Ранее со ссылкой на спортсменов итальянские СМИ писали, что в олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо всего за три дня закончились бесплатные презервативы для атлетов. Представители МОК на брифинге в субботу связали дефицит с празднованием Дня святого Валентина.
"Мы подтверждаем, что запасы презервативов в олимпийских деревнях временно закончились из-за более высокого, чем ожидалось, спроса. В настоящее время осуществляются новые поставки, которые будут доставлены во все деревни в период с сегодняшнего дня по понедельник. Пополнение запасов будет продолжаться до конца Игр для обеспечения полного и постоянного наличия", - говорится в заявлении, поступившем в ответ на просьбу прокомментировать сообщения итальянских СМИ.
Для участников соревнований в Италии было предусмотрено около 10 тысяч презервативов, однако этого количества оказалось недостаточно. Для сравнения, на летних Олимпийских играх в Париже два года назад организаторы подготовили порядка 300 тысяч средств контрацепции.
Практика бесплатного распространения презервативов в олимпийских деревнях существует с 1988 года. Она прерывалась только на Олимпиаде в Токио в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Мадагаскарская горнолыжница: атлеты раздают презервативы как подарки с ОИ
Италия
Кортина-д'Ампеццо
Международный олимпийский комитет (МОК)
Зимние Олимпийские игры 2026
 
