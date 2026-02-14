"Что-то сломалось". Малинин отреагировал на восьмое место на Олимпиаде

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин после восьмого места в личном турнире на зимних Олимпийских играх в Италии заявил, что оказываемое на него давление было слишком сложно выдержать.
В пятницу Малинин, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольной программы и занял итоговое восьмое место.
"Я все испортил. Все это давление, все СМИ, статус главной надежды на олимпийское золото - всего этого было очень много. Это было слишком сложно выдержать", - цитирует Малинина NBC.
«
"Не многие люди поймут это. Это можно понять только изнутри. Подходя к этим соревнованиям, особенно сегодня, я чувствовал себя очень хорошо. Утром все прошло отлично на тренировке. Я чувствовал себя готовым, и все, что нужно было сделать, - это выйти и верить, что все получится, но все пролетело так быстро. У меня не было времени осознать, что произошло", - добавил Малинин.
Фигурист признался, что пока еще не понимает, что именно пошло не так. "Я пытаюсь понять, что именно произошло, но знаю, что все кончено. Что-то сломалось, но я не знаю, что именно", - заключил он.
Малинину 21 год. Ранее он стал в составе сборной США победителем олимпийского командного турнира. Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, на счету Малинина три победы в Финалах Гран-при.
Малинина еще могут опередить другие фигуристы, допускает Тарасова
11 февраля, 13:30