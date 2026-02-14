"Что-то сломалось". Малинин отреагировал на восьмое место на Олимпиаде

«

"Не многие люди поймут это. Это можно понять только изнутри. Подходя к этим соревнованиям, особенно сегодня, я чувствовал себя очень хорошо. Утром все прошло отлично на тренировке. Я чувствовал себя готовым, и все, что нужно было сделать, - это выйти и верить, что все получится, но все пролетело так быстро. У меня не было времени осознать, что произошло", - добавил Малинин.