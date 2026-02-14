Российские шорт-трекисты выступят на Олимпиаде в субботу

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков выступят в субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии.

Посашков выступит в четвертьфинале забега на 1500 м, он заявлен во вторую группу спортсменов. Соревнования начнутся в 22:15 по московскому времени.

Крылова примет участие в квалификации к забегу на 1000 м, которая начнется в 23:01 мск. Россиянка попала в четвертую группу. В четвертьфинал выходят по два лучших спортсмена из каждого забега, а также четверо лучших по времени среди тех, кто занял третье место. Забеги 1/4 финала состоятся в понедельник, 16 февраля.

Ранее Крылова не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 500 метров, Посашкова дисквалифицировали в квалификации на 1000 м.