https://ria.ru/20260214/olimpiada-2074315751.html
Российские шорт-трекисты выступят на Олимпиаде в субботу
Российские шорт-трекисты выступят на Олимпиаде в субботу - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Российские шорт-трекисты выступят на Олимпиаде в субботу
Российские шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков выступят в субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T00:14:00+03:00
2026-02-14T00:14:00+03:00
2026-02-14T00:14:00+03:00
спорт
италия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072715150_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_7f81a1434c055315c269299cf97c2500.jpg
https://ria.ru/20260210/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072715150_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4d3e0a0985ad71fd9b449d2cad80366c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Российские шорт-трекисты выступят на Олимпиаде в субботу
Российские шорт-трекисты Крылова и Посашков выступят на Олимпиаде 14 февраля
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков выступят в субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии.
Посашков выступит в четвертьфинале забега на 1500 м, он заявлен во вторую группу спортсменов. Соревнования начнутся в 22:15 по московскому времени.
Крылова примет участие в квалификации к забегу на 1000 м, которая начнется в 23:01 мск. Россиянка попала в четвертую группу. В четвертьфинал выходят по два лучших спортсмена из каждого забега, а также четверо лучших по времени среди тех, кто занял третье место. Забеги 1/4 финала состоятся в понедельник, 16 февраля.
Ранее Крылова не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 500 метров, Посашкова дисквалифицировали в квалификации на 1000 м.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.