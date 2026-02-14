Рейтинг@Mail.ru
00:14 14.02.2026
Российские шорт-трекисты выступят на Олимпиаде в субботу
Российские шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков выступят в субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
спорт, италия, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
Шорт-трек. Тренировка Алены Крыловой перед ОИ-2026
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков выступят в субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии.
Посашков выступит в четвертьфинале забега на 1500 м, он заявлен во вторую группу спортсменов. Соревнования начнутся в 22:15 по московскому времени.
Крылова примет участие в квалификации к забегу на 1000 м, которая начнется в 23:01 мск. Россиянка попала в четвертую группу. В четвертьфинал выходят по два лучших спортсмена из каждого забега, а также четверо лучших по времени среди тех, кто занял третье место. Забеги 1/4 финала состоятся в понедельник, 16 февраля.
Ранее Крылова не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 500 метров, Посашкова дисквалифицировали в квалификации на 1000 м.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Спорт Италия Зимние Олимпийские игры 2026
 
