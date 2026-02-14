Рейтинг@Mail.ru
Мишин: успешное выступление Гуменника поможет катанию Петросян и ее оценкам - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:08 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/mishin-2074379794.html
Мишин: успешное выступление Гуменника поможет катанию Петросян и ее оценкам
Мишин: успешное выступление Гуменника поможет катанию Петросян и ее оценкам - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Мишин: успешное выступление Гуменника поможет катанию Петросян и ее оценкам
Успешное выступление россиянина Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии будет способствовать более лучшему прокату Аделии Петросян и может привести к... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T14:08:00+03:00
2026-02-14T14:08:00+03:00
фигурное катание
спорт
алексей мишин
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
даниил глейхенгауз
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595028375_333:0:2118:1004_1920x0_80_0_0_622aee550cf60634f08f94d15d14bc8d.jpg
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074377682.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595028375_168:0:2169:1501_1920x0_80_0_0_22d1e65a4086e7fae06f17dc10083e4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей мишин, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, даниил глейхенгауз, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Алексей Мишин, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Даниил Глейхенгауз, Пётр Гуменник
Мишин: успешное выступление Гуменника поможет катанию Петросян и ее оценкам

Мишин: выступление Гуменника поможет успешному катанию Петросян и ее оценкам

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа
Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Успешное выступление россиянина Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии будет способствовать более лучшему прокату Аделии Петросян и может привести к объективным судейским оценкам, заявил РИА Новости заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин.
Гуменник в итоговом протоколе мужского олимпийского турнира фигуристов стал шестым. Мишин в субботу заявил РИА Новости о солидарности с тренером-хореографом Даниилом Глейхенгаузом, считающим, что при объективном судействе Гуменник должен был занять третье или второе место.
«
"Я думаю, что выступление Пети Гуменника на Олимпийских играх будет способствовать более успешному катанию Аделии Петросян и (объективной) оценке судейского сообщества ее программ. Вот какое влияние может оказать хорошее выступление Петра Гуменника", - сказал Мишин.
Трехкратная чемпионка России Петросян начнет выступления на Олимпиаде 17 февраля.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Кто отнял у русского фигуриста медаль Олимпиады? Называем имена палачей
Вчера, 13:57
 
Фигурное катаниеСпортАлексей МишинАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Даниил ГлейхенгаузПётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала