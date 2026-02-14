Рейтинг@Mail.ru
Украинец заявил, что выход после Гуменника негативно повлиял на его прокат
Фигурное катание
 
14:06 14.02.2026
Украинец заявил, что выход после Гуменника негативно повлиял на его прокат
Украинец заявил, что выход после Гуменника негативно повлиял на его прокат - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Украинец заявил, что выход после Гуменника негативно повлиял на его прокат
Украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, что факт выступления с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года в Италии сразу после россиянина Петра... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074377682.html
Украинец заявил, что выход после Гуменника негативно повлиял на его прокат

Украинец Марсак заявил, что выход после Гуменника плохо повлиял на его прокат

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, что факт выступления с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года в Италии сразу после россиянина Петра Гуменника оказал влияние на его психологическое состояние.
В пятницу фигуристы представили произвольные программы, Марсак вышел на лед под 14-м стартовым номером, сразу после Гуменника. По итогам двух программ олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, Гуменник занял шестое место, а Марсак расположился на 19-й строчке.
«
"За последние несколько дней было слишком много негативной информации - из-за дисквалификации Владислава Гераскевича и всей ситуации с Международным олимпийским комитетом (МОК). Думаю, для меня это оказалось слишком сложно психологически. Особенно учитывая, что мы выступали сразу после нейтрального спортсмена - это тоже сыграло свою роль", - приводятся слова Марсака в аккаунте Национального олимпийского комитета Украины в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В четверг МОК на основании решения жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, что нарушает Олимпийскую хартию. Президент МОК Кирсти Ковентри пыталась лично отговорить спортсмена от использования шлема. Гераскевич подал апелляцию в CAS, но ее отклонили.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
