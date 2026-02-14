https://ria.ru/20260214/marsak-2074379107.html
Украинец заявил, что выход после Гуменника негативно повлиял на его прокат
Украинец заявил, что выход после Гуменника негативно повлиял на его прокат - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Украинец заявил, что выход после Гуменника негативно повлиял на его прокат
Украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, что факт выступления с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года в Италии сразу после россиянина Петра... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T14:06:00+03:00
2026-02-14T14:06:00+03:00
2026-02-14T14:06:00+03:00
фигурное катание
спорт
михаил шайдоров
международный олимпийский комитет (мок)
спортивный арбитражный суд (cas)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074377253_0:0:3440:1934_1920x0_80_0_0_89d6b0772e96d966f42f0eaf0a8c4024.jpg
https://ria.ru/20260214/gumennik-2074377682.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074377253_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_cc2a31c124907962ccb6761587bbfa14.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, михаил шайдоров, международный олимпийский комитет (мок), спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Михаил Шайдоров, Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026
Украинец заявил, что выход после Гуменника негативно повлиял на его прокат
Украинец Марсак заявил, что выход после Гуменника плохо повлиял на его прокат
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, что факт выступления с произвольной программой на Олимпийских играх 2026 года в Италии сразу после россиянина Петра Гуменника оказал влияние на его психологическое состояние.
В пятницу фигуристы представили произвольные программы, Марсак вышел на лед под 14-м стартовым номером, сразу после Гуменника. По итогам двух программ олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, Гуменник занял шестое место, а Марсак расположился на 19-й строчке.
«
"За последние несколько дней было слишком много негативной информации - из-за дисквалификации Владислава Гераскевича и всей ситуации с Международным олимпийским комитетом (МОК). Думаю, для меня это оказалось слишком сложно психологически. Особенно учитывая, что мы выступали сразу после нейтрального спортсмена - это тоже сыграло свою роль", - приводятся слова Марсака в аккаунте Национального олимпийского комитета Украины в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В четверг МОК на основании решения жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, что нарушает Олимпийскую хартию. Президент МОК Кирсти Ковентри пыталась лично отговорить спортсмена от использования шлема. Гераскевич подал апелляцию в CAS, но ее отклонили.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.